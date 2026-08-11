El Barça estrena proyecto bajo el eclipse

El Barça vuelve a escena. Y lo hará de una manera poco habitual: bajo un eclipse solar. El conjunto azulgrana disputará este miércoles (19.00 horas) ante el Montpellier su primer amistoso de la pretemporada 2026-27, apenas unos días después de cerrar una intensa concentración en Andorra. Será el primer test para un equipo que empieza a tomar forma después de las primeras semanas de trabajo y que afronta una temporada marcada por el inicio de una nueva etapa.

El escenario será el Estadi Johan Cruyff y el momento, muy especial. El partido coincidirá con el eclipse solar del 12 de agosto, uno de los grandes acontecimientos astronómicos de los últimos años. Será el primer eclipse solar total visible desde la Península Ibérica en más de un siglo, aunque en Barcelona la ocultación será prácticamente total y alcanzará su máximo alrededor de las 20.29 horas.

El fenómeno comenzará alrededor de las 19.35 horas, con el partido ya en juego, y su máximo se producirá durante la segunda mitad. El Barça ha preparado la cita para que los aficionados puedan vivir ambos acontecimientos: los primeros 1.500 espectadores que accedan al Johan Cruyff recibirán unas gafas homologadas para observar el eclipse de forma segura. Las futbolistas también recibirán las indicaciones necesarias para evitar mirar directamente al Sol. El encuentro, eso sí, no se detendrá por el eclipse.

Mientras algunos aficionados buscarán otros puntos de la geografía desde los que disfrutar del fenómeno, el Johan Cruyff se convertirá en un lugar privilegiado para hacerlo. Fútbol y eclipse compartirán protagonismo en una tarde que servirá, además, para presentar sobre el césped las primeras pinceladas del nuevo Barça.

El primer test del nuevo Barça

Porque más allá de lo excepcional de la fecha, el partido ante el Montpellier supone el estreno del nuevo proyecto azulgrana. Será el primer encuentro sin algunas de las figuras que han marcado la última era del equipo, como Alexia Putellas y Mapi León, pero también la primera oportunidad para empezar a ver en acción a las nuevas caras.

Será, por ejemplo, el debut de Renee van Asten y Kerolin Nicoli con la camiseta azulgrana. La brasileña, eso sí, apenas ha podido completar un par de entrenamientos con el grupo después de incorporarse más tarde a la pretemporada, así que está por ver si juega y cuántos minutos lo hace. También será un partido especial para Martina Fernández, que vuelve a casa después de su etapa en el Everton.

Seis bajas por el Mundial Sub-20

El Barça dará a conocer la convocatoria durante la mañana del miércoles, aunque ya hay seis jugadoras que no estarán disponibles, además de Kika Nazareth, lesionada. Se trata de las futbolistas convocadas por la selección española sub-20 para preparar el Mundial de la categoría, que se disputará en septiembre. Serrajordi, Aïcha Camara, Carla Julià, Rosalía, Noa Jiménez y Julia Torres se concentraron el lunes en Los Ángeles de San Rafael (Madrid).

Sí continúan trabajando con el primer equipo Liv Pennock, Charlotta Ohlander, Lúa Arufe, Carolina Ferrera y Mayssa Baha, además de María Llorella, Daniela Martínez, Elena Vizuete y Lidia Gibert, que se han incorporado a los entrenamientos. La convocatoria permitirá comprobar si alguna de ellas tiene la oportunidad de estrenarse con el primer equipo en el primer amistoso del verano.

El Montpellier será, como tantas otras veces, el primer rival de una pretemporada azulgrana. Un clásico para abrir el curso. Esta vez, sin embargo, el contexto será diferente. El Barça estrenará proyecto mientras el cielo se oscurece sobre el Johan Cruyff. El primer partido de una nueva era llegará, literalmente, bajo el eclipse.