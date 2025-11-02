El Barça se estrella contra el muro de la Real y firma su primera derrota de la temporada

Hay veces que simplemente no sale. O no se puede. En Zubieta, el Barça se encontró con su primera derrota de la temporada ante una Real Sociedad excelente en defensa que aprovechó al máximo un penalti transformado por Edna Imade para firmar una tarde histórica.

Era un partido que ya se preveía exigente. Por las bajas —Pere Romeu solo contaba con catorce jugadoras de campo del primer equipo tras las lesiones añadidas de Salma y Kika durante el parón—, por el desgaste de las internacionales y por un rival que llegaba en buena forma y especialmente motivado. El técnico azulgrana tiró de recursos: Pina en punta, Sydney como extremo zurda y Aïcha de lateral, para dar descanso a Ona Batlle.

El plan de la Real fue tan simple como efectivo: cerrojo, orden y velocidad al espacio. Cerró líneas atrás y buscó con balones largos a Cecilia Marcos y, sobre todo, a Edna Imade, la gran sensación del curso, cedida por el Bayern y en estado de gracia. El Barça, fiel a su estilo, monopolizó la posesión —rozó el 90% en el primer tiempo—, pero se topó una y otra vez con el muro txuri-urdin. No encontró fisuras. Jugó cerca del área de Julia Arrula, pero sin generar peligro real: ni un solo disparo a puerta en toda la primera mitad.

Y justo antes del descanso, el infortunio. Una acción confusa terminó en penalti por unas supuestas manos de Laia Aleixandri. La colegiada no lo señaló en primera instancia, pero tras revisar la jugada en el monitor, a instancias del cuerpo técnico de Arturo Ruiz, cambió de criterio. Imade no perdonó. Por primera vez en toda la temporada, el Barça iba por detrás en el marcador.

Sin alternativas

El gol reforzó el plan de la Real y obligó al Barça a remar contracorriente. Tras el descanso, las azulgranas dieron un paso al frente. Pere Romeu no tenía alternativas para hacer grandes cambios. Pero con la entrada de Mapi, Ona Batlle y Vicky López, el equipo ganó ritmo y profundidad. Alexia rozó el empate con dos llegadas al segundo palo, Graham Hansen lo intentó sin descanso y Arrula se hizo gigante en el tramo final con una parada decisiva. El técnico culé, a la desesperada, movió fichas: puso a Torrejón de '9' y dio entrada a Martine Fenger, de 19 años, que debutó con el primer equipo.

El empate pareció llegar en el añadido. Un disparo de Paredes que desvió ligeramente Fenger acabó en gol, pero la colegiada lo anuló por un supuesto fuera de juego. Tras varios minutos de revisión, la asistente confirmó la decisión inicial. Incredulidad total.

Así, el Barça perdió su primer partido de la temporada y se quedó sin marcar en un duelo de Liga por primera vez desde el 25 de enero de 2020, cuando empató 0-0 frente al Atlético. Tampoco perdía fuera de casa desde mayo de 2023, contra el Madrid CFF. En Zubieta, el fútbol recordó que incluso el mejor equipo del mundo, mermado por las bajas, también tiene tardes en las que no sale