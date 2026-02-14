El Barça enamora en un nuevo festival goleador

Decimoquinto triunfo consecutivo del Barça esta temporada. Las blaugranas se impusieron con claridad al Eibar por 4-0, gracias a los goles de Ewa Pajor, Claudia Pina, Patri Guijarro en el primer tiempo y de Irene Paredes en la segunda parte. De esta manera, las catalanas refuerzan su liderato en la Liga F y ya suman 57 puntos en su casillero, trece más que el Real Madrid, que visita Alhama el domingo (12:00 horas).

La gran novedad en la alineación del FC Barcelona fue la ausencia de Cata Coll bajo palos. La guardameta fue sometida el viernes a una exploración artroscópica tras sufrir un bloqueo articular en su rodilla izquierda, que le mantendrá unas cuatro semanas de baja. Por ello, fue Gemma Font quien se enfundó los guantes, aunque no tuvo apenas trabajo.

Por otra parte, Marta Torrejón volvió a participar en un partido después de haberse ausentado en los dos últimos encuentros por el fallecimiento de su padre. Se guardó un respetuoso minuto de silencio antes del pitido inicial y Alexia tuvo el gesto de cederle el brazalete a la veterana defensa.

El Barça saltó al césped del Johan Cruyff con el mono de trabajo y reencontrándose con su afición después de haber eliminado al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa por 0-4 y de superar al DUX Logroño por 0-3 en la anterior jornada liguera.

Goles son amores

Las de Pere Romeu dominaron de inicio a fin el partido y ya antes del descanso lo dejaron visto para sentencia. El primer tanto llegó desde las botas de Ewa Pajor, después de recibir un balón filtrado de Salma y definir a las mil maravillas en el uno contra uno.

Pasada la media hora del encuentro, Alexia combinó con Esmee y esta vio cómo entraba Pina de segunda línea y le cedió el cuero para que rematase al fondo de las mallas de primeras. Antes de poner fin al primer tiempo, Patri Guijarro tuvo tiempo de anotar un gol más. Y qué golazo. Misil de la centrocampista balear desde la frontal, imparable para Laura Martí.

El guion no cambió en el segundo tiempo: monólogo blaugrana y largas posesiones para encontrar espacios en la poblada defensa del Eibar. Graham, que arrancó en el banquillo, saltó al césped en el segundo tiempo y en el primer balón que tocó asistió a Paredes para anotar el definitivo 4-0. Córner servido por la noruega y remate de la vasca desde el segundo palo para cerrar el marcador.