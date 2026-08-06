FC BARCELONA (F)
El Barça ya se ejercita en Andorra: arranca el stage más exigente de la pretemporada
Las blaugranas han completado este jueves su primer entrenamiento en el Estadi Comunal Joan Samarra, donde permanecerán concentradas hasta el próximo 10 de agosto
El Barça Femenino ya ha puesto en marcha su stage de pretemporada en Andorra la Vella. Después de desplazarse al Principado este jueves, la plantilla de Pere Romeu ha completado la primera sesión de trabajo sobre el césped del Estadi Comunal Joan Samarra, donde el equipo preparará la temporada 2026/27 hasta el próximo 10 de agosto.
La jornada ha servido para que el cuerpo técnico empezara a aumentar la carga de trabajo en un entorno pensado para favorecer la convivencia del grupo y afinar la preparación física y táctica antes del inicio de los primeros compromisos amistosos del verano.
El Estadi Comunal Joan Samarra será el centro de operaciones del conjunto blaugrana durante toda la concentración. Allí están previstas todas las sesiones de entrenamiento hasta el regreso del equipo a Barcelona. Tras finalizar la concentración, el Barça afrontará la recta final de la pretemporada con los amistosos programados frente al Montpellier el próximo 12 de agosto en el Johan Cruyff, el Manchester City en el Joie Stadium el 15 y el Trofeu Joan Gamper ante el Brighton el día 21.
Primera sesión de Kerolin con el grupo
La gran novedad del entrenamiento ha sido la presencia de Kerolin Nicoli. La atacante brasileña ha vivido su primera toma de contacto con sus nuevas compañeras después de incorporarse al Barça esta semana.
Kerolin completó la primera parte de la sesión integrada en la dinámica del grupo antes de continuar con trabajo individualizado, dentro del plan específico diseñado para completar su adaptación física. Pere Romeu contó con prácticamente toda la plantilla desplazada a Andorra, aunque tanto Aitana Bonmatí como Laia Aleixandri continuaron ejercitándose al margen del grupo siguiendo sus respectivos planes de recuperación.
El Barça volverá a ejercitarse este viernes con una doble sesión de entrenamiento. El equipo tiene previsto volver al césped por la mañana antes de completar trabajo específico en el gimnasio durante la tarde, manteniendo así el plan de preparación diseñado por el cuerpo técnico para estos días de concentración.
Recepción institucional antes del entrenamiento
Antes de saltar al césped, el directivo responsable del fútbol femenino, Xavi Puig, dio la bienvenida a la plantilla y al cuerpo técnico en el inicio oficial del stage.
Posteriormente tuvo lugar una recepción institucional entre representantes del FC Barcelona y del Comú de Andorra la Vella. En representación del club asistieron, además de Xavi Puig, los directivos Àngel Riudalbàs y Xavier Barniol, mientras que por parte del consistorio participaron el cónsul mayor Sergi González, la cónsul menor Olalla Losada y los consejeros Jordi Cabanes, Susagna Mosquera y Xavier Surana.
El acto concluyó con la fotografía oficial de toda la expedición blaugrana junto a las autoridades locales y con el tradicional intercambio de obsequios institucionales, dando paso posteriormente al primer entrenamiento de la concentración.
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