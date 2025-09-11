Barça - DUX Logroño: horario y dónde ver el partido de la Liga F

El Barça sigue siendo el Barça de siempre. En solo dos jornadas de la Liga F, las azulgranas han vuelto a demostrar que pese a la corta plantilla que tienen, siguen siendo las mejores. Ahora, tienen la oportunidad de seguir con esta tendencia arrolladora contra el DUX Logroño.

Con 16 goles a favor y solo uno en contra y la primera posición en la tabla, este está siendo el mejor arranque del Barcelona en un campeonato nacional. Concretamente, son ocho dianas en cada uno de los enfrentamientos contra el Alhama y el Athletic Club respectivamente y las azulgranas ya dominan las clasificaciones individuales.

Ewa Pajor, Aitana Bonmatí y Clàudia Pina son, de momento, las máximas goleadoras de la competición con tres tantos cada una y, por otra parte, nadie ha dado más asistencias que Kika Nazareth, quien también lleva tres.

Precisamente, en el último partido contra las rojiblancas, tanto Pajor como Aitana vieron portería anotando un doblete, pero a la de Montcada i Reixac le anularon su gol en el tramo final del enfrentamiento por un fuera de juego posicional dudoso. Vicky López con dos, Patri Guijarro y Kika completaron el resultado final de uno a ocho en San Mamés.

En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador culer destacó el compromiso y la ambición de la delantera polaca: "Ewa Pajor es una jugadora que tiene una capacidad de esfuerzo, sacrificio y trabajo increíble con la cantidad de goles que lleva. Seguir trabajando cada día las finalizaciones y es algo que habla muy bien de ella", subrayó Pere Romeu.

Las bajas en la convocatoria

Sin embargo, una de las malas noticias del encuentro serán, de nuevo, las bajas de Caroline Graham Hansen y de Clara Serrajordi. Ambas jugadoras estuvieron ausentes en el último partido contra el Athletic por lesión, un hecho que se volverá a repetir contra las logroñesas.

En este sentido, Pere Romeu se pronunció sobre el estado físico de ambas jugadoras: "Hansen sigue entrenando por su cuenta, por tanto, no contaremos con ella de cara al viernes. En la semana que viene habrá novedades y esperemos que sean positivas. Serrajordi está en periodo de readaptación y entrenando al margen", dijo el técnico azulgrana.

Un rival a tener en cuenta

En cualquier caso, el Johan Cruyff recibe a un recién ascendido en primera división que dio la sorpresa en su debut de hace un par de semanas. Se enfrentaron al Real Madrid y lograron un muy bien trabajado empate, que podría haber sido una victoria si no hubiera sido por el gol de Signe Bruun en el tiempo de añadido.

En su segundo partido, además, el DUX Logroño volvió a demostrar que está preparado para quedarse en la máxima categoría del fútbol femenino español, aunque esta vez perdieron por la mínima con un tanto de penalti en la última jugada del encuentro.

Así pues, el rendimiento del conjunto riojano debe poner en alerta a las azulgranas. "El DUX Logroño sigue con el mismo entrenador que la temporada anterior en la que ascendieron, tienen un juego muy solidario, es un equipo con mucha agresividad defensiva y con capacidad para presionar. Será un partido muy exigente y tenemos mucho respeto al rival", aseguró Pere Romeu.

HORARIO DEL BARÇA - DUX LOGROÑO

El partido entre el Barça y el DUX Logroño correspondiente a la tercera jornada de la Liga F se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre a las 20.00 horas en el Estadi Johan Cruyff.

DÓNDE VER EL BARÇA LOGROÑO

El enfrentamiento entre el Barça y el DUX Logroño se podrá ver en directo a través de la plataforma de DAZN.

También puedes seguir toda la última hora del encuentro a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.