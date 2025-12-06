El Barça se despierta a tiempo de la siesta

El Barça sumó un triunfo muy trabajado ante el Costa Adeje Tenerife para arrancar el mes de diciembre tras el parón de selecciones con buenas sensaciones. Antes de recibir al Benfica en el trascendental partido de la Champions, las de Pere Romeu se impusieron sobre la bocina a las tinerfeñas con goles de Ewa Pajor y Alexia Putellas.

La elevada exigencia del calendario para el Barça obligó a Pere Romeu a realizar algunas rotaciones en el once inicial. Algunas de ellas para dosificar los minutos de algunas de sus futbolistas que acumulan más carga sobre las piernas (sobre todo, después del parón de selecciones) como Mapi León y Clàudia Pina. Otras, sin embargo, fueron obligadas por haber ampliado la lista de lesionadas.

La concentración de la selección española comportó las lesiones de Aitana Bonmatí con una fractura en el peroné y la de Ona Batlle por una lesión miofibrilar en el sóleo derecho. También Kika Nazareth durante un amistoso con Portugal que le dejó de secuela un esguince del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo. Por ello, el técnico blaugrana dio minutos a jugadoras como Aïcha Camara, Marta Torrejón, Carla Julià, Sydney Schertenleib o Clara Serrajordi.

El rival en esta ocasión, el Costa Adeje Tenerife, no se lo puso nada fácil a las catalanas. Sin duda, las canarias son uno de los equipos más en forma de la Liga F. Llegaron al Estadi Johan Cruyff como quintas en la clasificación y como el segundo equipo menos goleado de la competición: nueve tantos recibidos, un registro que tan solo mejora el Barça con dos dianas encajadas.

Las culers fueron las claras dominadoras del partido, aunque no llegaron a estrenar los guantes de Nayluisa Cáceres. El Costa Adeje, con una línea de cinco en defensa, dificultó mucho la creación de peligro de las catalanas. La caída de Alexia Putellas en el interior del área, tras un contacto con Natalia Ramos, fue lo más emocionante del primer tiempo. Pere Romeu solicitó la revisión de la jugada, pero declinó señalar la pena máxima para el Barça.

Pina, revulsivo

El VAR volvió a entrar en acción para revisar unas posibles manos de Gramaglia en el interior del área. El contacto era evidente, pero para la colegiada, sorprendentemente, no fue suficiente para señalar la pena máxima a favor de las blaugranas. Segundo penalti denegado para las catalanas.

El partido se estaba complicando y a falta de media hora para el final Pere Romeu movió el árbol. Minutos para Clàudia Pina y Laia Aleixandri. La delantera fue un auténtico dolor de muelas para la defensa tinerfeña. Ella sola creó más peligro que todo el equipo en el primer tiempo.

Sin embargo, ella no fue la encargada de abrir la lata en el Johan Cruyff. Lo hizo Ewa Pajor en el minuto 83, finalizando una pared entre Aïcha y Graham Hansen. Alexia, instantes después, certificó el triunfo rematando desde segunda línea un centro de la noruega.