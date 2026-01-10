El Barça se da un festín con doce goles para estrenar el 2026

Se estrenó 2026 como si el calendario no hubiera cambiado: año nuevo, mismas costumbres. El Barça volvió a ganar, volvió a gustarse y volvió a golear. Doce goles para abrir el año con autoridad, con fútbol fluido y reconocible, y con una sensación de continuidad que va mucho más allá de cualquier contexto. El equipo disfrutó e hizo disfrutar, conectó con la grada desde el primer minuto y reafirmó una identidad que no entiende de pausas ni de excusas.

El plan se impuso desde el primer segundo. Ritmo alto, balón, presión tras pérdida y una pegada demoledora que convirtió el partido en una sucesión de golpes precisos. El Madrid CFF, uno de los equipos que mejor presiona de la Liga F, apenas tuvo margen para sostener el pulso. El Barça no le dio tiempo ni espacio para sentirse cómodo, obligándolo a correr detrás del balón y a defender muy cerca de su área.

Las rotaciones y las ausencias no alteraron el mensaje. Sin Patri, Salma, Aitana, Aleixandri ni Graham, y con Mapi, Ona, Vicky o Pina esperando su momento desde el banquillo, el equipo mantuvo intactos los automatismos. El once dejó novedades relevantes: Carla Julià ocupó el extremo derecho, clase magistral a pierna cambiada; Kika partió desde la izquierda, con libertad para cerrarse por dentro y liberar el carril a Brugts; y Sydney actuó como interior derecha, más cerca del área, donde se siente más cómoda.

Uno tras otro

El partido se explica solo con los goles. Fueron uno tras otro. Pajor abrió el marcador rompiendo el fuera de juego y definiendo con calidad tras una asistencia magistral de Serrajordi. La polaca firmó el segundo llegando con todo tras un centro de Alexia y una prolongación previa, y completó su hat-trick más tarde con un remate de cabeza. Luego llegó uno de los goles de la tarde: Carla Julià aprovechó una pérdida en salida, tiró un caño en el lateral del área y la clavó en la escuadra. Sydney amplió la ventaja con un derechazo imparable y Brugts se sumó con un golpeo lejano. Antes del descanso, el séptimo cayó en propia puerta tras otra recuperación alta.

En la reanudación recortó distancias el Madrid CFF en una de sus pocas llegadas, obra de Nautnes, pero el Barça no aflojó ni un segundo. Alexia convirtió un penalti con precisión quirúrgica y volvió a asistir a Pajor para el noveno, de cabeza y con autoridad. Todo fluía, todo salía. El equipo seguía llegando, generando ocasiones y manteniendo la intensidad pese al marcador, una señal más de su ambición competitiva.

Se cerró la goleada hasta los doce tantos con los goles de Ainoa Gómez, Sydney y Pina. Minutos para todas, con debut de Martret, que asistió a la suiza en el undécimo, respuestas positivas desde las más jóvenes y gestión perfecta de esfuerzos. Y aún hubo tiempo para rozar el decimotercer gol: Pina acarició el doblete con un lanzamiento de falta directo, potente y preciso, que se estrelló en el travesaño (el tercer disparo a la madera de la tarde) ante la ovación del estadio. Pegada, fiabilidad y sensaciones inmejorables para abrir el año y un mes de enero exigente, con el primer título de la temporada en el horizonte. Año nuevo, mismas costumbres: el Barça no solo gana, reafirma quién es