El Barça da por cerrado el mercado: sin Walsh y con Engen

Quedan solo unas horas para que finalice el mercado de invierno en el fútbol femenino español y el FC Barcelona da, así, la plantilla por cerrada para esta segunda mitad de la temporada, la más importante, salvo giro inesperado.

El 4 de enero, nada más empezar el año, Martina Fernández firmó su renovación por un año más (hasta el 30 de junio del 2026) y se marchó cedida, para lo que resta de curso, al Everton, para coger rodaje y continuidad en Inglaterra.

Y cuando parecía que todo iba a quedarse así, Keira Walsh. Durante la tarde del jueves, Barça y Chelsea cerraron el traspaso de la centrocampista inglesa, previo pago de 550.000 euros que la de Rochdale, que iba a irse libre en junio, deja en las arcas azulgranas. Un movimiento que, como informó SPORT, no generó consenso en el club culé, por la pérdida que supone su marcha a nivel deportivo.

A pesar de que el traspaso se cerró y se firmó a tiempo, antes del cierre del mercado en Inglaterral, el anuncio oficial por parte de ambos clubes no se ha producido hasta este viernes a última hora porque todas las partes -clubes y federaciones española e inglesa, porque se trata de un traspaso internacional- estaban pendientes de la confirmación desde la FIFA de que todo estaba 'OK' con Walsh. No ha habido ningún contratiempo y la operación se ha cerrado completamente.

El futuro de Engen

Durante estos últimos días de mercado, MD informó de la posibilidad de que Ingrid Engen se marchase, también, ahora en enero, rumbo al Olympique de Lyon de Michele Kang y Markel Zubizarreta. Y apuntó que finalmente se queda porque la oferta del club francés es insuficiente para el Barça.

La voluntad de la noruega, clave para la consecución del póker la pasada temporada (pivote natural, se reconvirtió en una de las mejores centrales del mundo), era la de renovar con el Barça y poder seguir, como mínimo, un par de años más. Y, según pudo saber SPORT, recibió hace semanas una oferta de renovación con un contrato mejorado respecto al actual, ya que en su momento, por el rol que tenía, renovó hace dos años con un contrato a la baja.

Pero Engen no ha tenido el protagonismo esperado en los partidos importantes, porque Pere Romeu considera a Paredes y Mapi sus centrales titulares. De hecho, no jugó ni un minuto en la Supercopa. Y eso le sentó como un jarro de agua fría.

Ahora, en este tramo de temporada que viene, la jugadora podrá decidir libremente qué quiere para su futuro y el rol que tenga puede influir en su decisión, como con el resto de jugadoras que terminan contrato en junio (Paredes, Torrejón, Jana y Gemma).

De momento, la cosa queda así. El Barça había contactado con alguna centrocampista para suplir la baja de última hora de Keira, pero se hubiese tratado de un 'parche' de última hora que no entraba en la planificación. Podríamos ver más, eso sí, a Sydney Schertenleib, del filial, que es la jugadora del 'B' que ha tenido más minutos. Y así se queda, por ahora, la cosa. Pero como siempre, hasta que no se pite el final... puede pasar de todo