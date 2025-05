El Barça, a por la cuarta Champions en su centenario

El 26 de septiembre del 2012, Alexia Putellas, con 18 años -es la única superviviente de aquel equipo-, se poso las botas y saltó al césped del Miniestadi en el primer partido de la historia del Barça en la Champions. El rival era el Arsenal. Y la acompañaban en el once Esther Sullastres, Laura Gómez, Marta Unzué, Mely Nicolau, Melanie Serrano, Miriam Diéguez, Virginia Torrecilla, Marta Corredera, Sonia Bermúdez y Carol Férez, todas ellas comandadas por Xavi Llorens. También jugaron, luego, Olga García, Ani Escribano y Laura Gutiérrez.

Aquel día, el Arsenal, un equipo enormemente superior en lo físico y mucho más trabajado en lo futbolístico, ganó por 0-3 para dejar la eliminatoria sentenciada y despertar al Barça de su primer sueño europeo. Y remató el trabajo en casa con un 4-0. No tuvieron opción, las azulgranas, ni de hacer un solo gol. Pero aquel día, con aquella derrota, empezó el camino hacia la gloria europea.

Pasaron nueve años hasta que el Barça logró levantar su primera Champions, en Göteborg, el 16 de mayo del 2021, en un Gamla Ullevi cerrado al público por el coronavirus. Y tres más, con una final perdida en Turín contra el Lyon en 2022 y otra ganada en Eindhoven, en 2023, al Wolfsburgo, hasta que ese mismo equipo que ganó la primera en tierras suecas, con nuevas caras y una misma identidad, impuso un cambio de dinastía en Europa tras ganar al Olympique de Lyon -ocho veces campeón- por primera vez en la final de Bilbao, en un San Mamés lleno con más de cincuenta mil culés.

Esta historia se escribe rápido, pero el camino ha sido largo y el trabajo que hay y sigue habiendo detrás de todo este éxito, no solo el que se valora con metales sinó, el más importante, el que se ha logrado fuera del terreno de juego, es impecable. Detrás de esta historia hay una final perdida en Budapest, en 2019, que marcó un punto de inflexión en la sección. Hay un ‘No hi ha distància’ de Alexia tras ver, en 2020, que podían competir contra los grandes de Europa, a pesar de aquella derrota. Hay dos Camp Nous llenos, con 91.553 espectadores (el 30 de marzo del 2022 contra el Real Madrid) y, tres semanas después, con 91.648 (el 22 de abril del 2022, contra el Wolfsburgo), el actual récord mundial de asistencia. Hay la durísima derrota de Turín. Y hay la histórica remontada en Eindhoven, con doblete de Patri Guijarro en tres minutos y un gol de Fridolina Rolfö para culminarla.

FINAL CENTENARIA

Noventa y nueve partidos después de ese contra el Arsenal, el 26 de septiembre de 2012, el Barça se convertirá en centenario en la Champions en la gran final de Lisboa, la sexta en siete años, contra ese Arsenal -que lleva dieciocho años sin saborear la gloria- con el que todo empezó. Y las de Pere Romeu pueden conseguir -cómo han cambiado las cosas- su cuarta Champions.

El camino hacia Lisboa, como todas las grandes historias de este equipo, también arrancó con una derrota, en Manchester, que hizo encender las alarmas demasiado temprano. “Para quien no conozca a este equipo, vengo a decir que siempre, siempre, saca algo de las derrotas. De hecho, lo que nos ha hecho grandes es lo que hemos hecho siempre con la derrota”, comentó Alexia, todavía mosqueada consigo misma y con la actuación del equipo en el césped del Joie Stadium. “Ya os lo dije”, comentó después de la semifinal contra el Chelsea, “las notas hay que ponerlas a final de temporada”.

Engen en el último entrenamiento antes de la final de la Champions / FCB

SIN TECHO

Y mañana será el día de poner las notas, aunque todavía quede la Copa, que no hay que olvidarla, después del parón. Pero hoy es día de salir, disfrutar y ganar en el José Alvalade de Lisboa, con los 15.000 culés que van a estar aquí. El Lyon tiene ocho Champions y el Barça, si consigue la cuarta, empatará al segundo en el palmarés, el Frankfurt. Este equipo, sin embargo, no tiene techo. En el vestuario se han encargado de olvidarse de la condición de favoritas que les pone todo el mundo -porque se lo han ganado-. Solo existe esta final. Ni las tres Champions, ni las cinco finales jugadas ahora. Ni las goleadas contra el Arsenal en 2021 -en la fase de grupos la temporada en la que se estrenó el nuevo formato- y, ni mucho menos, las derrotas de 2012.

Decía Patri Guijarro, la que dirige la orquesta, /es/noticiasen una entrevista en este medio que publicamos ayer, que a ambiciosas no las gana nadie. Y esta es la clave para seguir ganando, porque siempre quieren más. Porque lo que ya han hecho, que es mucho, no vale. Porque tienen la cuarta entre ceja y ceja desde que Alexia marcó ese gol en San Mamés hace un año. Y porque, en el fondo, este equipo no tiene techo.