El Barça conquista Monterrey dentro y fuera del campo

El viaje del Barça a Monterrey dejó mucho más que un partido amistoso. El equipo azulgrana, que terminó imponiéndose en los penaltis ante las Estrellas de la Liga BBVA MX Femenil (2-2 en el tiempo reglamentario), vivió una jornada completa que combinó actos institucionales, conexión con la afición local y un espectáculo futbolístico en el Estadio Universitario.

La agenda comenzó con un con un cocktail – meet and greet que reunió a todas las jugadoras de ambos equipos, así como representantes institucionales del FC Barcelona, de la Liga BBVA MX Femenil y de otras entidades implicadas en la organización del partido. En un ambiente distendido, las futbolistas compartieron momentos únicos con un grupo de aficionados y aficionadas que han tenido el privilegio de asistir al acto.

Más tarde llegó la comida de directivas, un clásico en este tipo de compromisos que sirvió para estrechar lazos entre el Barça y el fútbol mexicano. La presidenta de la Liga BBVA MX Femenil, Mariana Gutiérrez, encabezó la representación local, junto a dirigentes de Tigres UANL y de la organización Soccer Media. Por parte azulgrana, viajaron Xavi Puig, responsable del área de fútbol femenino en la Junta Directiva, y Elena Fort, vicepresidenta institucional del club. La cita reflejó el interés creciente por reforzar puentes entre dos mercados futbolísticos que cada vez comparten más referentes.

El Barça, campeón del Duelo de Estrellas / FC Barcelona

La gran cita, sin embargo, estaba reservada para la tarde. Más de 14.000 espectadores se reunieron en el Estadio Universitario de Tigres para disfrutar de un partido histórico que estuvo a punto de no disputarse por una fuerte tormenta eléctrica. Tras más de una hora de retraso, el balón echó a rodar y las gradas rugieron con un ambiente de auténtica final. El choque fue intenso, con alternativas y goles que mantuvieron en vilo a la afición. El 2-2 llevó la resolución a los penaltis, donde las azulgranas fueron más eficaces para acabar levantando el trofeo simbólico de la noche.

En el palco no faltó representación institucional: Vicente Mas, cónsul general de España en Monterrey, quiso estar presente en una cita que confirmó la dimensión global del fútbol femenino. El Barça cerró así un día que mezcló diplomacia deportiva, cercanía con los fans y fútbol de alto nivel. Un recordatorio de que el proyecto azulgrana ya no solo marca el camino en Europa, sino que también despierta pasiones y abre puertas en escenarios tan potentes como México.