El Barça ya conoce a sus rivales para la fase liga de la Champions

Arranca una nueva edición de la Women's Champions League. Este viernes se ha celebrado el sorteo de la fase de liga y el Barça, el Real Madrid y el Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para esta primera ronda.

La bola del conjunto azulgrana ha sido la última en salir del Bombo 1 y la suerte ha determinado que se enfrenten al Bayern de Múnich, al Benfica, al OH Leuven en casa y al Chelsea, a la Roma y al Paris FC fuera en esta primera ronda.

Concretamente, contra el Bayern se han enfrentado un total de cuatro veces, tres de ellas las ganó el Barça y una las alemanas. La última vez que se vieron las caras fue la temporada 2022-2023 en la fase de grupos, cuando en la tercera jornada golearon las catalanas 3 a 0 y en la cuarta lo hicieron las alemanas por 3 a 1.

Esto mismo sucede con el Benfica, con quienes han disputado hasta cuatro partidos de Champions, en los que las azulgranas se llevaron la victoria tres veces y solo firmaron un empate hace dos años en el último partido de la 'liguilla'.

La novedad será el OH Leuven, que debuta en Europa este curso. El equipo belga derrotó 2 a 0 al Vorskla Poltava en la ronda de clasificación anterior y por primera vez en su historia se ha hecho con un billete para la fase final del campeonato.

El Chelsea, el plato fuerte

Por otro lado, las de Pere Romeu volverán a viajar hasta Inglaterra para enfrentarse al Chelsea en el que, en un principio, será el rival más difícil de la liga. No obstante, históricamente, al Barça se le suele dar bien los partidos contra las 'blues', puesto que se han enfrentado hasta siete veces, en las que han logrado cinco victorias, un empate y una derrota.

Precisamente, la primera Champions blaugrana llegó la temporada 2020-2021, donde en la final golearon a las inglesas por 0 tantos a 4. Además, han disputado entre ellas tres rondas de semifinales, en las que siempre se ha acabado clasificando el Barcelona.

Con la Roma, se enfrentaron en cuartos de final por primera vez hace tres cursos y la eliminatoria terminó con el pase a 'semis' del Barça con un resultado global de 6 a 1. Por último, las azulgranas también viajarán hasta la capital francesa para disputar un encuentro contra el Paris FC.

Los rivales de Madrid y Atlético

Esta es la primera vez que el fútbol español tendrá tres equipos en la fase final de la Champions. A parte del Barcelona, también estarán el Real Madrid y el Atlético.

El conjunto blanco no tiene un grupo fácil. Las de Pau Quesada se enfrentarán al Wolfsburgo, a la Roma y al Paris FC en casa, mientras que tendrán que viajar para disputar sus respectivos encuentros contra el Arsenal, el PSG y el Twente.

En principio, los partidos más complicados serán contra las 'gunners', las actuales campeonas de Europa, y el PSG, quienes se han reforzado muy bien en el último mercado de fichajes para poder competir con las actuales potencias del fútbol femenino. Asimismo, se volverá a repetir el partido de cuartos de final de la campaña pasada entre el Arsenal y las madridistas, cuando las inglesas remontaron la eliminatoria en el partido de vuelta y se clasificaron a la siguiente ronda.

En cambio, el Atlético de Madrid, que volverá a jugar una fase final del torneo europeo después de cinco años de la última vez, recibirá al Bayern de Múnich, la Juventus y el Manchester United y se enfrentará fuera de casa al OL Lyonnes, el ST Pölten y al Twente.

En este sentido, el partido más complicado de las rojiblancas parece que será el del desplazamiento contra el OL Lyonnes, las reinas de Europa con ocho títulos en sus vitrinas. No obstante, el buen inicio de temporada de las de Víctor Martín llama al optimismo y, si logran mantener el buen ritmo, podrían lograr grandes cosas en la competición.