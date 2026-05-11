El Barça ya conoce quién arbitrará la final de la UEFA Women's Champions League y de la Copa de la Reina

Con apenas siete días de diferencia, los que van del 16 al 23 de mayo, el FC Barcelona se jugará dos títulos en busca de una temporada histórica, tras haber conquistado ya la Liga F y la Supercopa de España. Las de Pere Romeu ya conocen quienes serán las árbitras encargadas de dirigir las dos finales que hay en juego. Primero, la de la Copa de la Reina este sábado (21.00 horas) frente al Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria, y siete días después, la final más esperada, la de la UEFA Women's Champions League del próximo 23 de mayo (18.00 horas) en el Ullevaal Stadion de Oslo contra al OL Lyonnes de Jonatan Giráldez.

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No tendrá que desplazarse demasiado la colegiada designada por la UEFA. De Suecia a Noruega. La elegida ha sido Tess Olofsson, de 38 años y que vivirá un partido muy especial, pues será su primera final de la máxima competición europea femenina. Y la cuarta vez que arbitre al Barça, con un balance favorable a las azulgranas de dos victorias y un empate.

Los triunfos fueron un 3-0 ante el Manchester City la temporada 2020/2021, en partido de cuartos de final, y la goleada por 1-4 al Chelsea en las 'semis' de la pasada campaña. El empate fue también ante las londinenses, un 1-1 en la fase Liga de esta edición, un encuentro disputado en Stamford Bridge el pasado 20 de noviembre.

Dos finales en juego

En cambio, al OL Lyonnes nunca le ha arbitrado la sueca, así que será la primera vez ante las francesas. Las asistentas serán su compatriota Almira Spahic y la noruega Monika Lokkeberg, mientras que al frente del VAR ha sido designado el belga Bram van Driessche.

El cuadro de Pere Romeu buscará alzar su cuarta Champions y repetir la gesta de la temporada 2023/2024 en San Mamés, cuando vencieron a las de Lyon por 2-0 con goles de Aitana Bonmatí y de Alexia Putellas. El objetivo es olvidar el doloroso KO del año pasado en Lisboa, cuando las azulgranas cayeron ante el Arsenal por 1-0.

Pero antes, hay otra final en juego, la de la Copa de la Reina. La RFEF ha decidido que la encargada de arbitrar la final de este sábado sea Olatz Rivera, que estará asistida por Iragartze Fernández y por Haizea Castresana, también del Comité Vasco. La palentina Marta Huerta estará en el VAR y Raquel Díaz será la asistente reserva.

La colegiada bilbaína, de 29 años, es internacional desde 2017 y pertenece al grupo Élite de la UEFA. Conoció su designación este mismo jueves comunicada por Fran Soto, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, en un instante que captaron las cámaras y no pudo contener su emoción.