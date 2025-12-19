El Barça, el club que más dinero ingresa por la cesión de jugadoras a la EURO 2025

El FC Barcelona ha sido el club que más dinero ha ingresado por la cesión de sus jugadoras a la EURO Femenina 2025, disputada el pasado verano en Suiza. El conjunto azulgrana ha percibido 567.210 euros, liderando el ranking del programa de compensación de la UEFA, que este año ha repartido una cifra récord de 9 millones de euros entre 103 clubes de 16 ligas europeas, el doble que en la edición de 2022.

Este programa de beneficios, acordado entre la UEFA y la European Football Clubs (EFC), compensa a los clubes por la liberación de sus futbolistas a las selecciones nacionales y se calcula en función del número de días que cada jugadora permanece concentrada. La tarifa diaria ha sido de 1.095 euros por futbolista, incluyendo los días de preparación previa, la duración del torneo y los desplazamientos, con un mínimo garantizado incluso para las selecciones eliminadas en la fase de grupos.

Tras el Barça, el podio económico lo completan el Bayern (465.375 €) y el Chelsea (462.090 €), seguidos por la Juventus (415.005 €) y el Arsenal (408.435 €). La elevada presencia de internacionales y la prolongación de la participación de sus selecciones explican el volumen de ingresos de estos clubes.

En clave española, el dominio ha sido claramente azulgrana. Además del liderazgo del Barça, el Real Madrid ha sido el segundo club de la Liga F con más ingresos (260.610 €), mientras que Athletic Club y el Atlético de Madrid han percibido 78.840 euros cada uno.

Por ligas, Inglaterra ha sido la gran beneficiada del programa de la UEFA, con 2.366.295 euros, seguida de Alemania (1.396.125 €), Italia (1.326.045 €) y España (1.161.795 €). Un reparto que la UEFA interpreta no solo como una compensación económica, sino como una inversión estratégica en el crecimiento del fútbol femenino, en un torneo que también ha batido récords de asistencia, audiencia y premios económicos para las propias jugadoras