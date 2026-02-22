El Barça, cerca de cerrar el fichaje de la central Julia Torres

El Barça está muy cerca de cerrar el fichaje de Julia Torres, joven central del Sevilla FC, una información que adelantó ‘Zona Mixta’. La internacional española en categorías inferiores, considerada uno de los talentos más prometedores de su generación, contaba con varias ofertas de Inglaterra —entre ellas, del London City Lionesses de Michele Kang, Markel Zubizarreta y Gonzalo Rodríguez—, pero ella y su familia han priorizado la opción azulgrana.

El acuerdo entre clubes se encuentra en su fase final, a falta de ultimar algunos flecos del traspaso, ya que la futbolista tiene contrato con el club hispalense hasta 2027. Desde Sevilla se apuntó que la operación podría situarse en torno a los 300.000 euros, una cifra que la convertiría en el traspaso más alto entre clubes de la Liga F. Sin embargo, según ha podido saber SPORT, dentro de ese montante se incluirían también variables y bonus vinculados al desarrollo y consolidación de la jugadora en el primer equipo azulgrana.

La idea del Barça es que la defensa se incorpore a la dinámica del primer equipo desde el inicio, aunque, a priori, ocuparía ficha del filial en una fórmula habitual para facilitar la adaptación progresiva al máximo nivel. El club considera que se trata de una central con un enorme potencial y recorrido y que encaja plenamente en el perfil que busca para el futuro de la posición.

Julia Torres, central que fichará por el Barça, saludando a Vicky López en el Johan Cruyff / Sevilla FC

Zurda, de excelente pie y gran comprensión del juego de posición, Julia Torres responde al arquetipo de central “muy Barça”. Puede actuar también como lateral izquierda de forma puntual e incluso como pivote, una polivalencia muy valorada en el modelo azulgrana y que refuerza su proyección. Además, el mercado actual ofrece muy pocas centrales zurdas de nivel alto y proyección, un factor que aumenta el valor estratégico de la operación.

Fichaje estratégico

El movimiento llega en un contexto en el que el club prevé reforzar el eje de la defensa. La posible salida de Mapi León en verano y la grave lesión de Laia Aleixandri han dejado la posición en una situación que invita a planificar a medio plazo. En ese escenario, el Barça ataría a una de las centrales jóvenes más interesantes del fútbol español.

A nivel económico, la entidad azulgrana tiene capacidad para afrontar una inversión de este tipo. El principal condicionante en la planificación de plantilla no es tanto la liquidez para traspasos como el espacio salarial disponible y las limitaciones del fair play financiero, que afectan especialmente a renovaciones y fichajes de jugadoras consolidadas de primer nivel. La política de fichajes del club sigue centrada en incorporar talento joven, como Carolina Ferrera, Nikoline Nielsen o Liv Pennock, esta última todavía por anunciar.

Torres, de 17 años e internacional sub-19, ha crecido en el Sevilla desde los diez y ha disputado algunos minutos con el primer equipo de David Losada, que atraviesa uno de los mejores tramos de su temporada y ocupa actualmente la quinta posición en Liga F. Su salto al Barça supondría un paso decisivo en su carrera y la llegada de un talento muy alineado con la identidad futbolística azulgrana