FC BARCELONA (F)
El Barça ya tiene calendario en la Champions femenina
El conjunto de Pere Romeu disputará tres partidos como local y tres como visitante en la primera fase de la Champions League
El Barça ya conoce el calendario que deberá afrontar en la fase liga de la Champions League. Las vigentes campeonas de Europa debutarán el miércoles 23 de septiembre ante el Paris FC en el Estadi Johan Cruyff (21.00 horas) y cerrarán esta primera fase el miércoles 16 de diciembre visitando al Bayern de Múnich (21.00 horas).
El conjunto de Pere Romeu disputará tres encuentros como local y otros tres a domicilio. Después del estreno ante el Paris FC llegará la primera salida, el miércoles 30 de septiembre, en el campo de la Roma (18.45 horas). La competición se retomará a finales de octubre con el desplazamiento al HB Køge danés, el jueves 29 (21.00 horas).
Partidos del Barça
- Barça - París FC / Miércoles, 23-S; 21.00h
- Roma - Barça / Miércoles, 30-S; 18.45h
- HB Køge - Barça / Jueves, 29-O; 21.00h
- Barça - Arsenal / Miércoles, 11-N; 18.45h
- Barça - Servette FCCF / Jueves, 19-N; 21.00h
- Bayern Múnich - Barça / Miércoles, 16-D; 21.00h
El gran duelo de la fase liga llegará el miércoles 11 de noviembre. El Arsenal, verdugo del Barça en la final de 2025, visitará el Estadi Johan Cruyff a las 18.45 horas. Las blaugranas tendrán después otro compromiso en casa, el jueves 19 de noviembre ante el Servette FCCF (21.00 horas), antes de poner el punto final a la fase liga en Múnich.
El calendario pone así fecha a los seis rivales que dejó el sorteo celebrado el pasado viernes 4 de septiembre en Nyon: Bayern de Múnich, Arsenal, Paris FC, Roma, Servette FCCF y HB Køge. El Barça parte de nuevo entre los grandes favoritos después de conquistar la última edición de la competición, pero Pere Romeu ya advirtió antes del sorteo de la dificultad de repetir éxito: "Cada año es más complicado y volver a ganar más difícil. Los clubes están creciendo, también las jugadoras (rivales), por lo que cada temporada hay más dificultades".
La nueva fase liga reúne a 18 equipos y cada uno disputa seis partidos. Los cuatro primeros clasificados accederán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos que terminen entre la quinta y la duodécima posición deberán superar un play-off a doble partido para alcanzar los ocho mejores. El objetivo del Barça vuelve a ser ambicioso: superar esta primera fase y mantener vivo el camino hacia la gran final de Varsovia, prevista para el 29 de mayo de 2027.
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