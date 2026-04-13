El Barça C, campeón de Liga y a un paso de un pleno histórico

El Barça Femenino C se proclamó campeón del grupo 5 de la Tercera RFEF tras imponerse al Cornellà (3-1, goles de Ivet Franch, Martina Romero y Aissatou Traoré) y asegurar matemáticamente la primera posición a falta de dos jornadas. El equipo azulgrana, dirigido por Eric Sánchez, vuelve a firmar una temporada sobresaliente y se jugará ahora el ascenso a Segunda RFEF en el play-off.

El club creó el Femenino C en el verano de 2022 como equipo puente entre el juvenil y el filial, y desde entonces el crecimiento ha sido constante. Desde su nacimiento, el equipo ha encadenado ascensos temporada tras temporada sin comprar plaza y ganándolo sobre el terreno de juego: subió desde Segunda Catalana a Primera Catalana, después a Preferente y el pasado curso conquistó también el campeonato para ascender a Tercera RFEF. Este año, de nuevo, ha repetido éxito y luchará por dar el salto a Segunda RFEF.

El play-off, que se disputará a doble partido con la ida el 2 o 3 de mayo y la vuelta el 9 o 10 del mismo mes, coincidirá sin embargo con el Europeo sub-17 femenino (del 4 al 17 de mayo), una cita en la que el Barça suele aportar numerosas futbolistas y que podría condicionar la disponibilidad del equipo en la eliminatoria.

Si logra el ascenso, el Barça alcanzaría un escenario inédito: tener a sus tres primeros equipos en las tres máximas categorías del fútbol español. El primer equipo compite en Liga F, el filial en Primera RFEF —actualmente líder con dos puntos de ventaja sobre el Alavés a falta de dos jornadas— y el Femenino C pasaría a militar en Segunda RFEF. A ello se sumaría el juvenil, también líder destacado en Preferente con once puntos de margen.

Un panorama que refuerza la gran labor que el club lleva años desarrollando en el fútbol base femenino. El crecimiento sostenido de todos los equipos de la cantera, con resultados consecutivos, encuentra ahora un nuevo ejemplo en este Barça C, que mantiene su progresión y está a solo un paso de completar una temporada histórica