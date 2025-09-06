El Barça busca los tres puntos en San Mamés con dos bajas importantes

El Barça no ha podido empezar mejor la temporada 2025-2026, y es que en la primera jornada de la Liga F las azulgranas golearon 8 a 0 al Alhama. Ahora, no obstante, tienen un nuevo reto contra un Athletic Club que rascó un punto en su debut de la competición.

El equipo dirigido por Javi Lerga se enfrentó al Tenerife y aunque tuvieron ocasiones para situarse por delante en el marcador, las acciones más claras llegaron por parte de las tinerfeñas. En este sentido, Nanclares se vistió de heroína, sacó algún balón bajo la misma línea de gol y fue elegida como la MVP del encuentro.

Todo lo contrario pasó en el Johan Cruyff. El Barça no perdonó y a la media parte se fueron a los vestuarios ganando por 4 goles a 0 gracias a los tantos de Graham Hansen, Aitana Bonmatí, Ewa Pajor y Ona Batlle. Tras el descanso, el ritmo no bajó y la noruega anotó otro antes de que Clàudia Pina, quien saltó al campo en el minuto 68, marcara un hat-trick.

Pese a que el Alhama es un recién ascendido y la diferencia entre ambos equipos fue muy notoria, las de Pere Romeu se gustaron a lo largo del enfrentamiento. Además, aunque solo llevan un partido de competición, la sensación fue un poco diferente a la temporada anterior, donde parecía que las jugadoras ya llegaban cansadas a los partidos desde un inicio.

Dos bajas para el encuentro

Para el enfrentamiento contra el Athletic Club, el técnico catalán no podrá contar con Graham Hansen ni con Clara Serrajordi. Ambas jugadoras no pudieron entrenarse ya este viernes debido a que arrastran pequeños problemas físicos. Precisamente, en la previa del partido, Pere Romeu destacó el rendimiento de la centrocampista catalana: "Estoy muy contento con ella. Nos da algo que no tenemos: la capacidad de hacer recorrido, de recuperar balones y de jugar en diferentes alturas", dijo.

Estas dos ausencias son bastante relevantes, sobre todo teniendo en cuenta que la plantilla no es demasiado extensa. Además, mientras que la extremo es titularísima en el Barça, la canterana ha aprovechado todas las oportunidades que ha tenido en el primer equipo y disputó los noventa minutos contra el Alhama.

Sobre la disminución de jugadoras en el equipo, el preparador azulgrana no se mostró preocupado pese a la inesperada salida de Lucía Corrales: "Estoy contento con la plantilla que tengo, confío a muerte en las jugadoras que tengo, me gusta lo que estoy viendo en el día a día", aseguró. En este sentido, puso en valor al filial: "Hay gente que sube con mucha ambición y muchas ganas que nos dan muchas alternativas. Van a tener oportunidades".

Asimismo, no hay mejor escenario posible para el encuentro, puesto que jugar en San Mamés siempre trae buenos recuerdos. Aparte de los partidos ligueros que las azulgranas han podido disputar allí, el 25 de abril de 2024 el Barça ganó su tercera Champions League en ese campo y lo hizo, ni más ni menos, que contra su bestia negra, el OL Lyonnes. "Es un campo en el que nos gusta jugar. Tenemos buenos recuerdos", afirmó Romeu.

HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - BARÇA

El partido entre el Athletic Club y el Barça correspondiente a la segunda jornada de la Liga F se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre a las 12.00 horas en San Mamés.

DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - BARÇA

El enfrentamiento entre el Athletic Club y el Barça se podrá seguir a través de la plataforma de DAZN.

También puedes seguir toda la última hora del encuentro a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.