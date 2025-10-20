El Barça brilla en la East Mallorca Girls Cup: campeón sub-12 y subcampeón sub-14

El FC Barcelona volvió a dejar huella en la East Mallorca Girls Cup, uno de los torneos internacionales de fútbol base femenino más destacados de Europa. El conjunto azulgrana se proclamó campeón en la categoría sub-12 y subcampeón en la sub-14, confirmando la fortaleza de su cantera en un certamen que reunió a 60 equipos de todo el mundo del 16 al 19 de octubre en Cala Millor (Mallorca).

En la final alevín (sub-12), el Barça no dio opción al FC Brommapojkarna sueco y revalidó el título con un contundente 6-0, liderado por los goles de Valentina García, máxima realizadora del torneo. En categoría infantil (sub-14), el conjunto azulgrana cayó por la mínima (0-1) ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, en un duelo muy disputado en el que las culés desperdiciaron incluso una pena máxima.

La categoría cadete (sub-16) tuvo sabor danés, con el FC Nordsjaelland remontando al Real Madrid (3-1) para inscribir por primera vez su nombre en el palmarés. La danesa Caroline Porsjepen fue elegida MVP del torneo, mientras que la portera Hagdalena Nowak (Diamonds) y la delantera Elena Parro (Real Madrid) fueron reconocidas como mejor guardameta y máxima goleadora, respectivamente.

Cata Coll, protagonista especial

Una de las grandes novedades de esta séptima edición fue la presencia de la Selección Cata Coll, un equipo formado por la academia de la guardameta del Barça y campeona del mundo con España. La propia Cata visitó a las jóvenes jugadoras el jueves, en un gesto que llenó de ilusión a las participantes y a la organización, que sigue apostando por el talento local dentro de un contexto internacional.

Cata Coll visitó su equipo en la East Mallorca Girls Cup / Ariane Gramelspacher

De Vicky López a Lucía Corrales: cuna de estrellas

Desde su creación en 2018, la East Mallorca Girls Cup se ha consolidado como una plataforma de desarrollo y detección de talento. Vicky López, futbolista del Barça y considerada la mejor jugadora joven del mundo, fue MVP del torneo en 2019. También pasaron por sus campos nombres hoy consagrados como Lucía Corrales (London City), Cristina Librán (Juventus FC), Sara Ortega y Maite Zubieta (Athletic Club) o Pau Comendador (Real Madrid).

El torneo, que comenzó con apenas 10 equipos hace siete años, apunta a reunir 100 en 2028, multiplicando por diez su participación y su impacto deportivo y social. Una evolución que confirma a la East Mallorca Girls Cup como una referencia en el fútbol base femenino europeo y un escaparate privilegiado para las futuras estrellas