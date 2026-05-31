El Barça blinda a Ohlander, la gran joya defensiva de la Masia

El Barça ha cerrado la renovación de Charlotta Ohlander, una de las grandes apuestas de futuro de la Masia azulgrana. Según ha podido saber SPORT, la central, que acaba de cumplir 16 años, ampliará su vinculación con el club en un movimiento estratégico pensando tanto en el presente como en el futuro de la defensa culé.

En un contexto de transición en la zaga, marcado por las salidas de Mapi León y Ona Batlle y con el relevo generacional de Irene Paredes ya sobre la mesa, el club considera a Ohlander una pieza capital para los próximos años. La idea es que la sueco-española forme parte del filial la próxima temporada, aunque en el Barça no esconden que el objetivo es verla en dinámica del primer equipo más pronto que tarde.

La central de Sant Cugat del Vallès viene además de firmar un Torneo Juvenil Femenino Panini espectacular en Sanxenxo. Campeona con el Barça de Òscar Belis, Charlotta fue una de las futbolistas más destacadas del campeonato y dejó también su sello goleador con tantos en cuartos de final y semifinales.

Hija del exportero del Barça de balonmano Fredrik Ohlander, Charlotta es una central muy especial. Con un físico privilegiado, una salida de balón perfecta para el estilo Barça y una personalidad impropia de su edad, en el club ven en ella una defensora con capacidad para marcar una época.

El futuro de la defensa culé

Esta temporada ya debutó con el Barça B en el clásico de filiales de la primera vuelta con apenas 15 años y terminó consolidándose como una pieza importante para Òscar Belis en un equipo campeón de Liga. Además, es internacional en categorías inferiores y, pese a tener la posibilidad de jugar con Suecia, acabó decantándose por la selección española.

En el Barça están convencidos de que el futuro de la defensa azulgrana pasa por nombres como el de Charlotta Ohlander. Y por eso han movido ficha rápido para asegurar la continuidad de una de las mayores perlas de la cantera