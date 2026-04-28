El Barça blinda el futuro y renueva a Llorella y Alabart

El FC Barcelona sigue construyendo desde abajo. El club azulgrana ha anunciado este martes las renovaciones de María Llorella y Montse Alabart, dos de las piezas con más proyección del filial, en un movimiento que va más allá de lo contractual: es toda una declaración de intenciones.

El acto de firma contó con la presencia de Marc Vivés, director deportivo, y Jordi Ventura, coordinador del fútbol formativo, escenificando la importancia que el club otorga a su cantera en la estructura del femenino.

Llorella, presente y futuro del eje defensivo

La primera en pasar por la mesa fue María Llorella, que amplía su vínculo hasta 2029. La defensa azulgrana, llegada en la temporada 2022-23, ya ha empezado a asomar en la élite: este curso ha debutado con el primer equipo, disputando dos partidos.

“Para mí es una oportunidad de futuro y de poder crecer para poder consolidarme en el primer equipo del Barça”, explicó a los medios oficiales del club. Con ambición y los pies en el suelo, Llorella también destacó el privilegio de convivir con referentes: “Es una suerte poder jugar con las mejores jugadoras del mundo, jugadoras como Mapi e Irene y poder tener la oportunidad de competir al máximo nivel”. Su hoja de ruta es clara: “Mantenerme al máximo nivel, jugar y ganar la Champions”.

María Llorella renueva con el Barça hasta 2029 / FCB

Alabart, ADN Barça y legado familiar

Poco después fue el turno de Montse Alabart, que firma hasta 2028. Su historia está marcada por el ADN futbolístico: su abuelo llegó a vestir la camiseta del Barça, y ella continúa ahora ese legado desde el filial. También incorporada en la 2022-23, pone en valor el entorno que la rodea: “Mi familia siempre me ha dado mucho apoyo y para mí ha sido un sueño poder renovar por el Barça”.

En clave de crecimiento, Alabart subrayó la importancia del día a día con el primer equipo: “Poder aprender de las jugadoras del primer equipo y poder hablar con ellas de su día a día es una ayuda brutal”. Y no escondió sus referentes: “Siempre he tenido de referencia a Alexia y es muy importante tenerlas alrededor”.

Montse Alabart renueva con el Barça hasta 2028 / FCB

Más que dos renovaciones

Más allá de los nombres, el mensaje es evidente. El Barça ha dado un paso adelante también en la forma de comunicar este tipo de movimientos: fotos, acto institucional y declaraciones, elevando el foco sobre el filial.

Una apuesta que refuerza la idea de modelo: el fútbol base no es un complemento, es la base sobre la que se construye el presente… y, sobre todo, el futuro