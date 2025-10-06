Barça - Bayern: horario y dónde ver el partido de la jornada 1 de la Champions League femenina

El Barça femenino arranca este martes su andadura en la Champions League contra el Bayern de Múnich. Las de Pere Romeu buscan resarcirse en una competición que dejó mal sabor de boca la temporada pasada, cuando cayeron en la final contra el Arsenal. Las catalanas, con sed de venganza, vuelven a ser favoritas en un torneo que han conquistado tres veces en el último lustro.

El conjunto catalán llega a la cita con pleno de triunfos en la Liga F y con una diferencia de goles que asusta: 31 tantos a favor por solo uno en contra, el recibido en San Mamés ante el Athletic Club. Por su parte, el Bayern, colíder en la Bundesliga femenina, suma cuatro victorias y un empate, y no ha encajado todavía. Las alemanas, actuales campeonas del torneo doméstico, cayeron en la pasada edición en los cuartos de final ante el OL Lyonnes, el club más laureado de la competición.

INCÓGNITA CON CLAUDIA PINA

Varias futbolistas regresarán al once tras descansar en el último partido liguero frente al Eibar. Irene Paredes y Laia Alexandri ocuparán el centro de la zaga en detrimento de Mapi y Marta Torrejón. En el centro del campo, Romeu optará por dar entrada a la reciente Balón de Oro, Aitana Bonmatí, y a Patri Guijarro, ambas suplentes en el choque del pasado sábado.

Claudia Pina volvió a marcar tres goles / FCB

En el trío de ataque, Pajor, fija en la punta de lanza, estará acompañada por la noruega Graham Hansen. Sin embargo, la gran duda de la alineación recae en la banda izquierda. Claudia Pina, autora de seis dianas en cinco encuentros, se perdió la última jornada por una sobrecarga muscular en la pierna derecha. Si la futbolista de Montcada i Reixac no está al cien por cien su sitio en el once lo ocupará Vicky López, ganadora del Trofeo Kopa.

HORARIO DEL BARÇA - BAYERN

El partido entre el FC Barcelona y el Bayern de Múnich, correspondiente a la primera jornada de la Champions League femenina, se disputará este martes 7 de octubre a las 21 horas en el Estadio Johan Cruyff.

DÓNDE VER EL BARÇA - BAYERN

El Barça - Bayern podrá verse en televisión a través de Disney+. Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.