Barça-Bayern: Empieza la reconquista de la Champions más exigente

La Champions vuelve a llamar a la puerta del Barça. Y esta vez lo hace con un aire diferente, más desafiante. La derrota en Lisboa aún resuena en el vestuario, como un recordatorio de que el fútbol no concede treguas ni segundas oportunidades sin esfuerzo. Aquel golpe ante el Arsenal cerró, por primera vez en años, la sensación de invencibilidad de un equipo que había levantado dos coronas consecutivas, en Eindhoven y en Bilbao, y que había impuesto su propio estilo como bandera de una nueva era en Europa.

Pero cada dinastía se pone a prueba en la adversidad. Y este Barça, que vuelve a empezar con la herida curándose, ha hecho del cambio una oportunidad. Han sido meses de movimientos, de bajas sensibles —Ingrid Engen, Fridolina Rolfö, Jana Fernàndez— y de apuestas internas. El club apenas incorporó a una cara nueva, Laia Aleixandri, un regreso a casa con sentido y sentimiento: la defensa catalana ha encajado con naturalidad, sólida, líder desde el primer día. Y al mismo tiempo, la cantera ha vuelto a ser el motor silencioso que empuja desde dentro. Vicky López ya no es promesa, sino presente. Sydney Schertenleib, Clara Serrajordi y Aïcha Camara asoman con descaro. El futuro, una vez más, se viste de blaugrana. Y ahora empieza una nueva oportunidad.

El rival, el Bayern de Múnich, es un viejo conocido. Dos enfrentamientos en 2019 y otros dos en la temporada 2022-23 dejaron huella en la memoria. Aquella fase de grupos fue un aviso de que el fútbol europeo no se doblega fácilmente: el Barça ganó 3-0 en el Camp Nou —con goles de Geyse, Aitana y Pina—, pero cayó 3-1 en Múnich en uno de sus partidos más grises. Aun así, aquel gol de Geyse en el Allianz sirvió para sellar el liderato del grupo. Pocas semanas después, el equipo de Jonatan Giráldez acabaría alzando la Champions.

Claudia Pina marcó contra el Bayern en el Camp Nou en 2022 / Getty Images

Hoy, con Pere Romeu al mando en su segunda temporada, el Barça llega con las ideas claras y las sensaciones intactas. Seis victorias en seis partidos de Liga, seis onces distintos, una rotación inteligente que mantiene fresco al vestuario y refuerza el mensaje de que todas cuentan. “Todas son importantes”, repite el técnico, que ha conseguido mantener la chispa en un equipo acostumbrado a ganar. Claudia Pina, ya recuperada, completó los últimos entrenamientos y está disponible. El equipo llega pleno, tanto de salud como de confianza.

Con Oberdorf, sin Gilles, Damnjanovic ni Gwinn

El Bayern también se presenta sin derrotas: co-líder de la Bundesliga junto al Wolfsburg, con cuatro victorias, un empate y ningún gol encajado. Un bloque sólido, disciplinado, que estrena entrenador —José Barcala, gallego, primer español en dirigir al gigante bávaro— y que combina jerarquía y talento emergente. En ataque, las referencias son conocidas: Klara Bühl, que rozó el fichaje por el Barça este verano; Pernille Harder, a quien las azulgranas se han cruzado ya con las camisetas del Wolfsburg y del Chelsea; y Lea Schüller, máxima goleadora del conjunto alemán en Europa. En el medio, la campeona de Europa Georgia Stanway y el regreso de Lena Oberdorf, que vuelve tras un proceso febril. Gilles y Damnjanovic son baja, mientras que Gwinn aún busca ritmo competitivo. “Queremos que el Barça se sienta incómodo”, advirtió Barcala en la previa. El Bayern promete una presión alta y valiente, un duelo de poder contra poder, el tipo de partido que el fútbol pide a gritos.

Enfrente, el Barça se reconoce. Cada nueva Champions ha sido una historia distinta: Göteborg fue la primera, Eindhoven, la reivindicación después de Turín, Bilbao, la consagración. Lisboa, la cicatriz. Ahora llega el capítulo de la respuesta. Un torneo con formato nuevo, con más nivel, más exigente, donde cada punto y cada gol pesan más que nunca. Y aunque en el fútbol no importa tanto cómo se empieza sino cómo se acaba, hay noches que marcan el tono de una temporada. Esta, en el Estadi Johan Cruyff, puede ser una de ellas. Porque el Barça vuelve a mirar a Europa con el mismo deseo de siempre: reconquistar lo que una vez fue suyo, y recordar que las leyendas, las de verdad, no se derrumban, solo se reescriben