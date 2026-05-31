El Barça baja el telón de la Liga con otra goleada

El Barça cerró la Liga F como la ha vivido durante toda la temporada: ganando. El campeón completó el último trámite del curso con una goleada ante el Madrid CFF en Fuenlabrada (0-4) para poner el broche a un año brillante culminado con el póker de títulos. En un partido completamente intrascendente a nivel clasificatorio, marcado por los 33 grados y por el pésimo estado del césped, las azulgranas volvieron a demostrar su superioridad.

Era también el primer partido sin Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle, que el miércoles disputaron en el Johan Cruyff su último encuentro como jugadoras del Barça. Pere Romeu apostó por las rotaciones, especialmente en defensa, con Adriana Ranera y Llorella como pareja de centrales, aunque mantuvo toda la artillería en ataque con Graham, Pajor y Salma. Y un debut bajo palos muy esperado: Txell Font. La portera respondió con personalidad, buenas salidas y varias intervenciones de mérito, especialmente ante Melgard.

El Madrid CFF salió con una presión agresiva y el Barça tardó unos minutos en asentarse. Pajor tuvo la primera ocasión clara tras superar la salida de Ulloa, pero su remate se marchó fuera. Poco después, Salma estrelló un balón en el palo. Fue el aviso antes del vendaval.

Hat-trick de Graham

Caroline Graham Hansen abrió el marcador de cabeza tras una gran acción entre Patri Guijarro y Salma. La noruega perdonó poco después el segundo, aunque acabaría encontrándolo desde el punto de penalti tras unas manos de Freja Siri que evitaron un disparo de Adriana. El lanzamiento de Graham golpeó el palo antes de entrar. La extremo azulgrana rozó incluso el gol olímpico antes del descanso, pero Nuria Mendoza evitó el tanto sobre la línea. Ya en la segunda mitad, Graham completó su hat-trick tras una asistencia milimétrica de Clara Serrajordi.

El cuarto pudo llegar antes con ocasiones desperdiciadas por Fenger y Brugts, pero acabó llevándose la firma de Vicky López. La madrileña protagonizó una gran jugada individual dentro del área, Ulloa rechazó el primer disparo y, en el segundo intento, la ‘19’ culé no perdonó. Así se cierra la Liga y una temporada para el recuerdo. Ahora llega el parón de selecciones y, por fin, un verano limpio para recargar pilas antes de volver a empezar