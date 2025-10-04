El Barça B vuelve a sonreír con una ‘manita’ al AEM

El Barça B volvió a la senda de la victoria con una contundente ‘manita’ (5-0) ante el AEM en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El equipo de Óscar Belis, que llegaba de dos derrotas consecutivas —ante el Alavés (2-3) y el Real Madrid (2-1)—, se reencontró con las mejores sensaciones en una mañana de gran fútbol y eficacia.

Alba Caño abrió el marcador con un auténtico misil desde fuera del área, un golazo que dedicó a su compañera Noah Bezis, lesionada de la rodilla. Fue el único tanto del primer tiempo, en el que las azulgranas dominaron pero no lograron ampliar la ventaja.

Tras el descanso, Belis dio entrada a Martine Fenger y Laia Martret, y el filial azulgrana se desató. La noruega firmó el segundo con un disparo cruzado tras una pared con Ainoa Gómez. Emma Gálvez hizo el tercero culminando una gran acción de Lúa Arufe y una asistencia de Martret. La propia Martret redondeó su actuación con un doblete: primero de cabeza, tras un remate al larguero de Fenger, y después con un disparo preciso tras una brillante jugada de Rosalía Domínguez.

Para poner el broche, Txell Font detuvo un penalti muy discutido en el último minuto y mantuvo su portería a cero. Una especialista bajo los once metros que cerró una mañana perfecta. Con esta victoria, el Barça B suma 9 puntos en las primeras cinco jornadas y se coloca provisionalmente tercero. Un mérito enorme para un equipo que sigue compitiendo al máximo nivel pese a las numerosas bajas