Suscripción

sport

Directos

BARÇA FEMENINO

El Barça B se estrena con empate y caras nuevas

El filial azulgrana que dirige Oscar Belis empató el primer amistoso de la pretemporada contra el Castellón en la Ciudad Deportiva, con goles de Daniela Martínez y Kautar Azraf

Daniela Martínez ante el Castellón

Daniela Martínez ante el Castellón / Núria B.

Maria Tikas

Maria Tikas

La pasada semana también volvió al trabajo el Barça B, que, como cada verano, está sufriendo una buena renovación del equipo.

Tras las salidas de Alba Caño -su capitana, aunque se queda seis meses cedida y en dinámica de primer equipo-, de Meri Muñoz, Ona Baradad, Judit Pujols, Onyeka Gamero, Noa Ortega o Elia Garrigós, entre otras, el filial azulgrana que dirige Oscar Belis ha incorporado a Carla Julià del Levante Badalona y ha promocionado a Kautar Azraf, Noa Jiménez, Lúa Arufe y Emma Gálvez.

Noticias relacionadas y más

Ayer, con varias de sus futbolistas que están entrenando con el primer equipo y, por tanto, con jugadoras del ‘C’ y del Juvenil, se estrenaron en un amistoso en la Ciudad Deportiva Joan Gamper contra el Castellón que terminó en empate, con goles de Daniela Martínez y Kautar Azraf, de penalti. El sábado que viene tendrán otro test contra el Zaragoza en su campo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas