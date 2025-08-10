El Barça B se estrena con empate y caras nuevas

La pasada semana también volvió al trabajo el Barça B, que, como cada verano, está sufriendo una buena renovación del equipo.

Tras las salidas de Alba Caño -su capitana, aunque se queda seis meses cedida y en dinámica de primer equipo-, de Meri Muñoz, Ona Baradad, Judit Pujols, Onyeka Gamero, Noa Ortega o Elia Garrigós, entre otras, el filial azulgrana que dirige Oscar Belis ha incorporado a Carla Julià del Levante Badalona y ha promocionado a Kautar Azraf, Noa Jiménez, Lúa Arufe y Emma Gálvez.

Ayer, con varias de sus futbolistas que están entrenando con el primer equipo y, por tanto, con jugadoras del ‘C’ y del Juvenil, se estrenaron en un amistoso en la Ciudad Deportiva Joan Gamper contra el Castellón que terminó en empate, con goles de Daniela Martínez y Kautar Azraf, de penalti. El sábado que viene tendrán otro test contra el Zaragoza en su campo