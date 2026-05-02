El Barça B se corona campeón de Liga en una última jornada de infarto

El Barça B ya es campeón. El filial dirigido por Óscar Belis se proclamó campeón de Liga en una última jornada de máxima tensión, en la que tuvo que sufrir hasta el final y mirar de reojo lo que ocurría en Pamplona.

Las azulgranas llegaban a Albacete con dos puntos de ventaja, después de no haber podido cerrar el título la jornada anterior pese a golear en el clásico de filiales (3-0). Todo quedaba abierto y condicionado también al resultado del Alavés. El partido empezó cuesta arriba. El Funda se adelantó en el minuto 16 con un gol de Lara Sierra, aunque la reacción del Barça fue inmediata.

Apenas tres minutos después, Rosalía firmó el empate tras un buen centro de Laia Martret. Sin embargo, antes del descanso, Celia Gómez volvió a golpear para las locales y puso el 2-1 en el marcador. Mientras tanto, en Pamplona, el Alavés se adelantaba y obligaba al Barça a reaccionar. El título no estaba asegurado. Pero en el minuto 68 llegó una noticia clave: Osasuna empataba el partido y, en ese momento, el campeonato era azulgrana.

Aun así, el filial no especuló. Fue a por el empate con insistencia, aunque el Albacete resistía bien en defensa. El encuentro dio un giro en el minuto 70, cuando Celia Gómez, autora del segundo gol local, fue expulsada por doble amarilla. Con una jugadora más en el tramo final —y pese a la lesión de Noa Jiménez— el Barça encontró el premio. La goleadora Celia Segura apareció para firmar el 2-2 tras una jugada de María Llorella y Kautar Azraf, desatando la celebración. Un empate que valía un título. Y el Albacete, por su parte, celebraba que era equipo de play-off.

HISTÓRICO

El Barça B conquista así su tercera Liga en los últimos cuatro años, un logro de enorme valor teniendo en cuenta las dificultades del curso. El filial ha tenido que rehacerse a lo largo de la temporada tras varias bajas importantes, como las de Clara Serrajordi y Aïcha Camara, promocionadas al primer equipo, además de no poder contar con piezas clave como Martine Fenger o la capitana Adri Ranera. A ello se sumó en enero la salida de Alba Caño rumbo a Boston.

Un éxito que refuerza el gran momento de la cantera azulgrana, ya que tanto el Barça C —que disputará el playoff de ascenso a Segunda RFEF— como el Juvenil también han logrado proclamarse campeones de sus respectivas ligas, además del primer equipo. Una generación que no deja de ganar.

En la lucha por el resto de objetivos, el Alavés ya había certificado el ascenso matemático, mientras que las plazas de playoff —con el Barça B ya campeón y sin contar a los filiales del Real Madrid (cuarto) y Tenerife (quinto)— quedan para Valencia, Villarreal, Osasuna y Alba Fundación. Por abajo, descienden AEM, Europa, Betis y Oviedo