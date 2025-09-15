El Barça B confirma en el derbi su gran arranque

El Barça B se llevó el derbi contra el Europa en el Nou Sardenya con una victoria trabajada y de mucho mérito. Los goles de Martine Fenger, Kautar Azraf y Anna Quer firmaron el 1-3 que mantiene al filial con pleno de puntos –seis de seis– en la Primera RFEF (división de plata) y, sobre todo, con unas sensaciones muy positivas pese a las numerosas bajas que arrastra el equipo de Òscar Belis.

Las azulgranas golpearon primero con un gol de Fenger en el primer tiempo, tras una gran asistencia de Natalia Escot. El Europa igualó en el 63’, cuando Clara Clemente transformó un penalti cometido de forma involuntaria por Kautar. Pero la reacción del Barça fue inmediata: apenas un minuto después, la propia Azraf firmó el 1-2 con una definición de mucha calidad con asistencia de Lúa Arufe, que acaba de entrar.

Ya en el añadido, y después de una intervención decisiva de Txell Font para evitar el empate, Anna Quer sentenció el duelo culminando una gran contra conducida por Rosalía.

Buenas noticias en nombres propios

Carla Julià

La extremo fichada este verano se está consolidando como lateral zurda reconvertida. Marc Vivés ya lo avisó en SPORT: es seria candidata a subir al primer equipo para cubrir la vacante que dejó la marcha inesperada de Lucía Corrales. De hecho, ya ha entrenado a las órdenes de Pere Romeu.

Txell Font

Con la salida de Ellie Roebuck, es la tercera portera del primer equipo junto a Cata Coll y su hermana Gemma. Se entrena habitualmente con el grupo de Jonatan Giráldez y disputa minutos con el filial. Tras superar una grave lesión, ha recuperado su mejor nivel y en el Nou Sardenya fue decisiva: dejó varias paradas de mérito, incluida una intervención imperial justo antes del 1-3.

Rosalía y Lúa Arufe

Las dos jóvenes incorporaciones del pasado verano empiezan a ganar protagonismo en el filial y ya han entrenado en alguna ocasión con el primer equipo.

Más recursos

Martine Fenger ha empezado la temporada como un tiro: dos goles en dos partidos para la delantera noruega que llegó hace un par de temporadas en un fichaje estratégico. Este curso quiere dar el paso definitivo.

Kautar Azraf, una de las perlas de la cantera, ha debutado con el filial demostrando personalidad y gol. La temporada también está sirviendo para ver crecer a María Llorella en el eje de la zaga, a Natalia Escot en la banda derecha y a Laia Martret en la izquierda, aunque su polivalencia le permite jugar por las dos bandas. Las tres firmaron una gran actuación ante el Europa. Un equipo muy joven, pero versátil y con un fútbol atractivo que invita al optimismo