El Barça B cierra el año como líder y con doblete de 'killer' de Natalia Escot

El Barça B volvió a lo más alto de la tabla con una goleada incontestable ante el Cacereño (4-0) en la Ciudad Deportiva. Un triunfo que se fraguó tras el descanso y que tuvo una protagonista indiscutible: Natalia Escot. La joven atacante de Terrassa decidió el partido con un doblete en apenas nueve minutos, confirmando su momento dulce y su instinto voraz dentro del área.

El encuentro se decidió en la segunda mitad, con un gol anulado antes de abrir la lata. Laia Martret estrenó el marcador y dio tranquilidad a un filial que, a partir de ahí, fue claramente superior. Poco después, apareció Escot para decidir el partido con un doblete en nueve minutos y Fenger, que ayer vio como le anulaban un gol con el primer equipo, puso la guinda en el descuento.

El primer gol de Natalia fue puro olfato. Atenta al rechace de la guardameta tras un disparo lejano de Adri Ranera, la extremo no perdonó y empujó el balón a la red, demostrando esa capacidad para estar siempre en el lugar adecuado en el momento justo. El segundo, el tercero del Barça, fue una acción coral que reflejó la identidad del equipo: pared entre Alba Caño y Martret, recepción de Quer en la banda izquierda y asistencia precisa para Escot, que definió como una auténtica killer desde la frontal del área chica.

A la espera de su oportunidad

Dos goles de delantera total que sentenciaron el partido y elevaron a Escot a lo más alto de la tabla goleadora del filial. Con ocho tantos, la atacante supera ya a Fenger (7) y se convierte en la máxima realizadora del Barça B de Òscar Belis. Además, es la segunda máxima artillera de la categoría, solo por detrás de Naiara Sanmartín (11), del Real Madrid B.

A sus 18 años, Escot sigue creciendo a base de trabajo. Extremo desequilibrante, vertical y con mucho gol, ya ha participado en entrenamientos con el primer equipo y se ha estrenado en convocatorias, aunque todavía no ha debutado. Mientras tanto, continúa acumulando méritos desde el césped, instalada en un momento de confianza que invita al optimismo. Todo llega.

Ambiente especial en el último partido de Caño

El partido también tuvo un ambiente especial en clave azulgrana. Vicky López fue espectadora de lujo en la grada y Carla Julià, que venía de marcar y ser MVP con el primer equipo y que además cumplía 19 años, celebró la victoria con sus compañeras en el vestuario. De las futbolistas que habían estado con el primer equipo ante el Badalona, Fenger, Ainoa Gómez y Lúa Arufe comenzaron en el banquillo y participaron en la segunda parte. En el caso de la noruega, esta vez sí, su gol fue validado tras dos anulados con las de Pere Romeu.

Las jugadoras del Barça B celebran que cierran el 2025 como líderes tras golear al Cacereño / Instagram

Con esta victoria, el FC Barcelona B recupera el liderato con 30 puntos tras 13 jornadas, empatado con el Alavés, y con unos números que impresionan: 38 goles a favor y 15 en contra. Es el equipo más goleador de la categoría pese a contar con una plantilla muy joven y haber tenido que convivir con lesiones, ausencias por el Mundial sub-17 y la constante aportación de jugadoras al primer equipo.

La tarde dejó también un momento emotivo con el último partido de Alba Caño con el filial antes de incorporarse definitivamente en enero al Boston Legacy. Sustituida en los minutos finales, se marchó ovacionada y visiblemente emocionada. Pero el gran titular del día fue Natalia Escot. Dos goles de auténtica killer para liderar al Barça B, recuperar el liderato y seguir llamando a la puerta del primer equipo con hechos y con goles