El Barça avanza en el fichaje de Van Asten, la central del Ajax que quiere toda Europa

El Barça sigue dando pasos para reconstruir una línea defensiva que ha quedado muy condicionada tras los movimientos de este verano. Según ha podido saber SPORT, el club azulgrana tiene muy encaminado el fichaje de Renee van Asten (2006), la central joven más codiciada del fútbol europeo, y también está muy avanzada la incorporación de Martina Fernández, tal y como adelantó este diario el pasado mes de febrero.

Van Asten, formada en el Ajax, se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado después de una temporada de auténtica explosión. La central neerlandesa debutó con la selección absoluta el pasado 14 de abril, con solo 19 años, y lo hizo por todo lo alto: fue titular ante Francia, disputó los 90 minutos y marcó el primer gol de la victoria (2-1), un triunfo clave en la fase de clasificación para el Mundial. Cuatro días después volvió a completar el encuentro frente al combinado galo, confirmando la confianza del seleccionador.

Su crecimiento también ha tenido reflejo en el Ajax, donde, en su primera temporada con contrato profesional, ha disputado 24 partidos entre todas las competiciones, incluidos encuentros de la Europa Cup, con un balance además de dos goles y dos asistencias. Su rendimiento le valió el premio Johan Cruijff Talent of the Year de la Eredivisie 2025-26.

Todos los grandes a por ella

Su irrupción ha despertado el interés de prácticamente todos los grandes clubes europeos. Equipos de Inglaterra, Francia, Alemania y España han seguido muy de cerca su evolución y, según reconocen desde su entorno, las llamadas se multiplicaron tras su estreno con la absoluta. Aunque tiene contrato con el Ajax hasta 2027, el conjunto neerlandés ha aceptado negociar un traspaso este verano ante la magnitud del interés.

Van Asten, admiradora del equipo azulgrana, destaca por su capacidad para actuar en ambos perfiles de la defensa pese a ser diestra, aunque maneja con naturalidad las dos piernas. También puede desempeñarse como lateral o incluso como centrocampista en caso de necesidad. Sobresale por su potencia física, velocidad, agresividad en los duelos y el control del balón, cualidades que encajan con el perfil que buscaba el Barça para rejuvenecer su defensa.

Martina, el otro refuerzo

La planificación defensiva no termina ahí. SPORT también ha podido saber que el fichaje de Martina Fernández, del que informó este medio hace unos meses, está igualmente muy avanzado. La canterana azulgrana, que ha completado una notable etapa en el Everton, siempre fue la opción del club mejor posicionada para reforzar la zaga y, si nada se tuerce, regresará al Barcelona, que conservaba una opción de recompra tras su traspaso hace un año.

La salida de la central rumbo a Inglaterra respondió a un plan compartido por ambas partes: Martina buscaba los minutos y el crecimiento que difícilmente habría encontrado en un Barça con la defensa muy consolidada, mientras que el club confiaba en su potencial y nunca dejó de contemplar su regreso una vez completara ese proceso de maduración. Tras una temporada y media de crecimiento en la Women's Super League, los caminos de ambos están muy cerca de volver a cruzarse.

Martina Fernández, consolidada en la élite con el Everton de la WSL / Everton

Con las incorporaciones de Van Asten y Martina, el Barça apuesta por dos defensoras jóvenes llamadas a marcar una época tras las salidas de Mapi León y Ona Batlle y la baja de larga duración de Laia Aleixandri.

Además, el club cuenta para la dinámica del primer equipo con Julia Torres, fichada procedente del Sevilla, y mantiene una gran confianza en el futuro de Charlotta Ohlander. En los laterales seguirán Esmee Brugts, Carla Julià, Aïcha Camara y una Marta Torrejón cuya renovación se anunciará próximamente. Tanto Martina como Aleixandri también pueden actuar en los costados, mientras que varias futbolistas del filial seguirán teniendo oportunidades con el primer equipo, aunque alguna de las defensas que han estado en dinámica esta temporada podría salir cedida para seguir creciendo y fogueándose en la élite