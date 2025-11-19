El Barça avanza para blindar a Aïcha

El Barça ya se ha puesto manos a la obra para asegurar el futuro de Aïcha Camara, una de las irrupciones más ilusionantes del inicio de curso. La defensa, de 18 años, tiene contrato hasta 2027 y este verano obtuvo ficha del primer equipo, pero, según ha podido saber SPORT, el club y su entorno negocian ahora una renovación que supondría su primer contrato profesional.

La progresión de la canterana no ha pasado desapercibida y varios clubes se han interesado por su situación. Sin embargo, Aïcha está feliz en el Barça, agradecida por la confianza de Pere Romeu y del vestuario, y su prioridad es hacer carrera en el club azulgrana. Las conversaciones están avanzadas y hay muy buena sintonía entre las partes.

Sobre el césped, Camara se ha ganado el sitio a base de rendimiento. Acumula 428 minutos repartidos en 10 partidos oficiales, cuatro de ellos como titular. En el último clásico, entró en frío para sustituir a Esmee Brugts y completó una actuación impecable, secando a Athenea del Castillo y confirmando que está preparada para responder en los grandes escenarios.

El movimiento para blindar a Aïcha se enmarca en la apuesta del Barça por su nueva generación. Como ya informó este medio, el club trabaja también para prolongar los contratos de Sydney y Clara Serrajordi, después de haber renovado a Vicky López hace justo un año. La entidad considera que estas jóvenes son uno de sus activos más preciados de cara al futuro y quiere protegerlas con acuerdos acordes a su crecimiento