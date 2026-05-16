En directo
COPA DE LA REINA
Barcelona - Atlético de Madrid, final de la Copa de la Reina en directo: alineaciones y última hora hoy, en vivo
Sigue la final de la Copa de la Reina, en directo, entre FC Barcelona y Atlético de Madrid
0-0 | MINUTO 2
Primer remate del partido. Lo intentó Salma Paralluelo desde lejos pero despejó a córner la defensa madrileña. Inicio intenso de las de Pere Romeu
0-0 | MINUTO 1
El Barça empieza con ganas de mandar en el partido. Primera jugada por banda de Alexia que no consigue encontrar un buen pase dentro del área
0-0 | MINUTO 1
¡Arranca el partido en Las Palmas! El título de la Copa de la Reina, en juego
Ahora sí. Tras el himno de España todo está listo para que arranque el gran duelo. Dos lonas enormes con los escudos de los dos equipos coronan el terreno de juego en esta previa de la final.
TODO PREPARADO
Las jugadoras del FC Barcelona y del Atlético de Madrid ya están sobre el terreno de juego. Cuenta atrás para que empiece el espectáculo
¡La Copa de la Reina ya está presente sobre el césped! Solo faltan las 22 pretendientas para levantar el trofeo
Las jugadoras del Barça ya están preparadas para vivir una nueva final.
¡15 minutos para que arranque la gran final de la Copa de la Reina! Vive el Barça - Atleti en directo, en SPORT
EL MENSAJE DE YUSTE
El presidente Rafa Yuste antes de la final: "Os traigo el apoyo desde Barcelona del presidente Laporta y los compañeros de junta. Todo lo que entrenáis y el sacrificio que hacéis cada día dará provecho hoy. Pase lo que pase, siempre estaremos muy orgullosos de vosotras. Que disfrutéis y a ganar. Visca el Barça"
LOS SECRETOS DEL ONCE
Maria Tikas, nuestra enviada especial en Las Palmas, de Gran Canaria, nos explica las novedades en el once de Pere Romeu desde el estadio de la final
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