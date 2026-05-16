Barcelona - Atlético de Madrid, final de la Copa de la Reina en directo: alineaciones y última hora hoy, en vivo

EL MENSAJE DE YUSTE

El presidente Rafa Yuste antes de la final: "Os traigo el apoyo desde Barcelona del presidente Laporta y los compañeros de junta. Todo lo que entrenáis y el sacrificio que hacéis cada día dará provecho hoy. Pase lo que pase, siempre estaremos muy orgullosos de vosotras. Que disfrutéis y a ganar. Visca el Barça"