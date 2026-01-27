El Barça ata a la perla neerlandesa Liv Pennock

El FC Barcelona tiene muy avanzada la llegada de una de las futbolistas más prometedoras del panorama formativo europeo. Liv Pennock (2008), actual jugadora del Twente, está en la agenda azulgrana desde hace meses y el club tiene atada su incorporación en el próximo mercado estival, tal y como avanzó Rut Vilar en el pódcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio y ha podido confirmar SPORT.

Extrema derecha, diestra, alta, espigada y con un físico que marca diferencias en carrera (1,80m), Pennock destaca especialmente en situaciones de uno contra uno y en ataques a campo abierto, donde explota su potencia y velocidad. Al mismo tiempo, los informes subrayan que no es una futbolista limitada al desborde, sino que posee recursos técnicos suficientes para desenvolverse en espacios cortos y asociarse.

Las conversaciones entre Barça y Twente están muy bien encaminadas y el traspaso se cerraría por una pequeña cantidad, asumible para el club azulgrana. La idea es que la neerlandesa se incorpore inicialmente al filial, dentro de un plan de crecimiento progresivo, con la posibilidad de ir entrando en dinámica del primer equipo en función de su adaptación y rendimiento. La jugadora ya visitó recientemente la Ciutat Esportiva Joan Gamper, un primer paso dentro de este proceso.

Destacada

A nivel internacional, Pennock se ha consolidado como una de las referencias de su generación. Fue campeona de Europa sub-17 con Países Bajos, campeonato en el que además fue elegida para el once ideal, y posteriormente subcampeona del mundo. Su irrupción también empieza a notarse en el primer equipo del Twente: en su debut ante el Ajax marcó el gol del empate y, en su segunda aparición liguera, provocó un penalti y firmó una asistencia frente al AZ Alkmaar.

Con las limitaciones actuales para acometer grandes fichajes, el Barça refuerza su estrategia de captar talento joven internacional, más allá del que ya tiene en casa y va a seguir impulsando, incorporarlo a la base y acabar de moldearlo bajo el estilo propio del club. Un modelo que ya se ha aplicado con casos como el de la suiza Sydney Schertenleib o la noruega Martine Fenger, y al que ahora podría sumarse Liv Pennock