El Barça arranca con manita y avisa: no ha perdido el hambre

El Barça debutó con goleada en la Liga F Moeve ante un Tenerife al que la resistencia le duró muy poco. Quince minutos tardaron en darse cuenta de que, por mucha ilusión, ganas y, todo hay que decirlo, algunas dosis de buen fútbol que pusiera en el Johan Cruyff, había pocas opciones de rascar alguna cosa. Las de Pere Romeu, poco a poco, se hicieron con el dominio total de la situación y acabaron sumando con solvencia los tres primeros puntos de la temporada. Las campeonas arrancan fuerte.

Hansen, por banda derecha, Pina, desde la mediapunta, y Sidney, que aparecía por muchos sitios, llevaron la batuta con la que interpretaban junto a sus compañeras la partitura que llegaba desde el banquillo. Algún disparo lejano de Hansen, otro de Patri Guijarro, la mala leche de Pina... En ocasiones faltaba puntería: en otras, Noelia Ramos, portera del Tenerife, aparecía para evitar lo inevitable. Y es que las de Romeu eran superiores, sí, pero al otro lado había ganas de ponerlo difícil, como así fue.

Graham Hansen inauguró el marcador entre Barça y Tenerife / VALENTÍ ENRICH

Sin espacios, dádsela a Pina, que, rodeada de tres rivales en la frontal, encontró el espacio para dejar sola a Hansen, que no falló definiendo y puso el primero en el marcador. Resultado justo, de eso no había ninguna duda. Fue, de hecho, cuando Claudia tomó el mando el momento en el que todo cambió y el Barça se hizo reconocible. Cuando faltaban seis para el descanso, la misma protagonista recibió en la frontal, se giró y la puso en la base del palo para el segundo. ¡Qué pedazo de jugadora! Otra asistencia suya estuvo a punto de ser el tercero. El Barça dijo hasta aquí en el momento en el que Pina levantó el brazo.

Por si acaso, nada más arrancar el segundo tiempo, Pajor hizo el tercero, convirtiendo la resistencia inicial tinerfeña en una ilusión volátil. Se acabó y ya toda la atención estuvo en saber cuántos acabarían encajando. Cayó otro más, de Van Asten, el primero de la holandesa, a los pocos minutos. El quinto fue un remate de cabeza de Paredes a la salida de un córner. El gol fue revisado por una posible falta de las blaugrana en el área tinerfeña, pero no hubo marcha atrás. La manita acabó luciendo en el marcador.

Pere Romeu vivió con intensidad el Barça - Tenerife desde la banda / VALENTÍ ENRICH

El partido volvió a detenerse durante cinco minutos por la revisión de una posible roja a Martina Fernández por agarrar del pelo a Quiles. La decisión arbitral fue amarilla para la blaugrana y el balón siguió rodando. Lo cierto es que tanta interrupción afectó al ritmo de juego, que se hizo espeso. Pina y Vicky López intentaron recuperar el tono, pero ya todo costaba un poco más. No ayudaba, por supuesto, haber asegurado los tres puntos con un marcador contundente.

Incluso Cata Coll acabó viendo una amarilla en una salida que tampoco revestía demasiado peligro. Pere Romeu aprovechó para hacer cambios. Se marcharon Sidney, Graham y Vicky. Lo cierto es que el encuentro languideció hasta convertirse en un mantecado indigesto en pleno verano. Lo aprovechó el conjunto tinerfeño para buscar un gol con el que maquillar el resultado. Sin éxito porque faltó determinación. No hubo tiempo para demasiado más. El Barça fue superior y lanza un mensaje: no ha perdido hambre.