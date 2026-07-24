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FC BARCELONA (F)

El Barça anuncia su primer partido de la pretemporada

El conjunto de Pere Romeu se estrena el miércoles 12 de agosto en el estadio Johan Cruyff

Graham y Pajor celebran el hat-trick de la noruega en Madrid

Graham y Pajor celebran el hat-trick de la noruega en Madrid / FCB

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Mario Roldán

Mario Roldán

El FC Barcelona femenino ha anunciado su primer partido para la pretemporada, que tendrá lugar el miércoles 12 de agosto a las 19 horas en el estadio Johan Cruyff. El conjunto de Pere Romeu se estrenará en casa, junto a su gente, contra el Montpellier.

Hasta la fecha, catalanas y francesas se han visto las caras en once ocasiones desde 2012, con un balance claramente favorable al Barça, con nueve victorias, un empate en 2015 y tan solo una derrota, en 2018. El primer duelo entre ambas escuadras tuvo lugar en la Pyrénées International Women's Cup de 2012, en la que las azulgranas vencieron por goleada (4-0).

El Montpellier, rival habitual del FC Barcelona en las pretemporadas, es uno de los clubes históricos del fútbol femenino francés, con dos títulos de Liga y tres Copas de Francia. Pese a ello, el equipo dirigido por Patrice Lair rozó el descenso la temporada pasada, tras finalizar en la décima posición con 15 puntos, los mismos que el Lens, que cayó a la segunda categoría.

El duelo del día 12 será la primera piedra de toque para las jugadoras de Pere Romeu, que se estrenarán en liga el 30 de agosto contra el Tenerife, también en el estadio Johan Cruyff. Las catalanas afrontan un curso diferente, tras las salidas de cuatro futbolistas que marcaron una época: Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle y Salma Paralluelo.

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Por su parte, la disciplina azulgrana, con el ambicioso objetivo de repetir los éxitos de la pasada campaña, ha oficializado la llegada de la joven defensa neerlandesa Renee van Asten, procedente del Ajax, mientras que está cerca de cerrar el regreso de Martina Fernández, tal y como avanzamos en SPORT.

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