El Barça alcanzó los 300 goles en Champions a ritmo de récord

El FC Barcelona se regaló una noche para el recuerdo en el Spotify Camp Nou. La goleada ante el Real Madrid (6-0), calcando el resultado de la ida en el Di Stéfano, no solo sirvió para sellar el pase a semifinales, sino también para alcanzar una cifra redonda en Europa: los 300 goles en la Champions.

Antes de la eliminatoria, el equipo azulgrana acumulaba 288 tantos en la máxima competición continental. En apenas 180 minutos, con seis goles en Madrid y otros seis en el Camp Nou, elevó la cifra hasta los 300, confirmando su voracidad ofensiva. El tanto simbólico fue el último de la noche, obra de Esmee Brugts en el minuto 74, que cerraba una actuación coral y dominante.

El viaje hasta esa cifra empezó hace poco más de una década. El primer gol del Barça en Champions lo marcó Marta Corredera el 16 de octubre de 2013, en un empate ante el Brøndby en el Miniestadi. Era el cuarto partido del equipo en la competición, después de tres encuentros iniciales sin ver puerta. Desde entonces, el crecimiento ha sido constante.

Hoy, el Barça no solo es uno de los grandes dominadores del fútbol europeo —con tres títulos en su palmarés—, sino también uno de los equipos más productivos de cara a gol. Con estos 300 tantos, se sitúa como el cuarto conjunto más goleador en la historia de la Champions femenina, solo por detrás de Lyon, Arsenal y Wolfsburgo.

41 goleadoras distintas

El reparto goleador explica también la dimensión colectiva del proyecto. Hasta 41 jugadoras han visto portería en Europa con la camiseta azulgrana. Lidera la lista Alexia Putellas, que con su gol en el clásico alcanzó los 30, cerca del 10% del total. Le siguen Aitana Bonmatí con 26 y Jenni Hermoso y Caroline Graham Hansen, ambas con 19.

Por detrás, otras nueve futbolistas han superado la decena de goles, entre ellas Claudia Pina (18), Mariona Caldentey (16), Asisat Oshoala y Ewa Pajor (13), además de Patri Guijarro y Salma Paralluelo (12), Lieke Martens (11) y Marta Torrejón y Fridolina Rolfö (10).

Una lista larga, diversa y significativa que refleja el modelo del Barça: un equipo que no depende de una sola goleadora, sino que convierte el gol en una responsabilidad compartida. 300 veces. Y contando

La ida de la semifinal se jugará en el Allianz

Ayer el Bayern confirmó la fecha y la hora de la ida de las semifinales contra el Barça. El partido se disputará el sábado 25 de abril a las 18.15h en Múnich.

Como ya ha sucedido en los cuartos de final, en los que todos los partidos se han disputado en el estadio grande menos el Real Madrid - FC Barcelona que fue en el Di Stéfano, el encuentro entre Bayern y Barça se jugará en el Allianz Arena