El Barça afronta su primer gran examen del verano ante el City... sin Kerolin

El Barça femenino afronta este sábado su segundo amistoso de pretemporada y lo hace ante uno de los rivales más exigentes que podía encontrar en este tramo de preparación. El conjunto de Pere Romeu visita al Manchester City en el Joie Stadium (17.00 horas) con el objetivo de seguir dando forma a un equipo que está viviendo una profunda transformación este verano.

El Barça se estrenó el pasado miércoles frente al Montpellier bajo el eclipse ganando 3-1 con goles de Patri Guijarro, Claudia Pina y Maissa Baha. Las blaugranas afrontan ahora una prueba de mucha mayor exigencia. El City permitirá comprobar hasta dónde llega el nuevo Barça después de un verano marcado por las salidas de varias de sus grandes referentes y por la llegada de futbolistas llamadas a asumir un papel importante en el nuevo proyecto.

Una acciñon del Barça-Montpellier / DANI BARBEITO

Kerolin, el gran reencuentro que tendrá que esperar

Uno de los principales atractivos del encuentro iba a ser el regreso de Kerolin al Joie Stadium apenas unas semanas después de abandonar el Manchester City. La brasileña se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Barça femenino, con una operación de 1,2 millones de euros fijos más variables, y firmó hasta 2030. Su llegada representa una de las grandes apuestas del club para el nuevo proyecto ofensivo.

Sin embargo, no ha viajado a Manchester. Kerolin ya disputó sus primeros minutos como blaugrana ante el Montpellier, pero todavía está completando su adaptación a Barcelona y no se encuentra en las mejores condiciones para afrontar un partido de esta exigencia. El club ha optado por que continúe trabajando en la Ciutat Esportiva y termine de instalarse en su nueva vida lejos de Inglaterra.

En cambio, sí que han viajado el resto de fichajes. Renee van Asten, Martina Fernández y Liv Pennock ya tuvieron minutos ante el Montpellier, mientras que la portera Tyler McCamey todavía espera su oportunidad para estrenarse con el Barça.

Diez bajas para Romeu

La ausencia de Kerolin no es la única que tiene Pere Romeu. El técnico afronta el encuentro con nueve bajas, lo que vuelve a abrir la puerta a las futbolistas más jóvenes. Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri y Kika Nazareth continúan fuera, mientras que seis jugadoras del filial se encuentran concentradas con la selección española Sub-20 para disputar el Mundial: Clara Serrajordi, Aïcha, Carla Julià, Rosalía, Noa Jiménez y Julia Torres.

En la convocatoria entraron como novedades Bea Pérez y Anna Quer, que se suman a un grupo de jóvenes que ya dejaron buenas sensaciones en el primer amistoso. Romeu también podrá seguir observando a futbolistas como Charlotta, Llorella, Daniela, Elena Vizuete, Carolina Ferrera, Lúa Arufe, Mayssa y Lídia Gibert, que están aprovechando las ausencias para ganar protagonismo.