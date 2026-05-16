El Barça afina para Oslo con la duodécima Copa

El FC Barcelona ya tiene la duodécima. La Copa de la Reina vuelve a ser azulgrana después de una final resuelta en media hora, con un Barça serio, maduro y tremendamente superior al Atlético de Madrid. En un Estadio de Gran Canaria con 26.093 espectadores, récord histórico de asistencia en una final copera, el conjunto de Pere Romeu hizo los deberes rápido, ganó 3-1 y convirtió la final en el mejor ensayo posible antes de viajar a Oslo para jugarse la Champions dentro de siete días.

Había pistas importantes en el once. Aïcha entró por Irene Paredes, que arrastraba molestias, y Salma fue la elegida para ocupar el extremo derecho, con Vicky López como interior. Aitana Bonmatí esperaba desde el banquillo. El gran riesgo para el Barça era la relajación, que el pensamiento estuviera ya en el Lyon. Pero ocurrió exactamente lo contrario. El equipo salió a morder desde el primer minuto, decidido a dejar la final sentenciada cuanto antes y demostrando además una de las grandes evoluciones del curso: la paciencia para atacar bloques bajos sin caer en la ansiedad.

El Atlético prácticamente no podía salir de su área. El Barça movía el balón de lado a lado mientras Salma y Pina agitaban el partido desde las bandas. Solo Jensen logró amenazar en una transición, pero apareció Mapi León para corregir a tiempo, cuando la atacante se marchaba sola hacia la portería de Cata. El Barça insistía. Patri lo probó desde lejos, Pajor de tacón. Y cuando parecía cuestión de tiempo, apareció Pina. La jugadora de Montcada cazó un balón muerto dentro del área tras una acción embarullada entre Alexia y Pajor y dibujó uno de esos disparos marca de la casa: rosca perfecta, ajustada al palo e imposible para Lola Gallardo. Debería patentarlo.

El gol abrió definitivamente la final. Siete minutos después llegó el segundo. Centro medido de Vicky y remate de Esmee Brugts entrando completamente sola. El VAR revisó durante unos instantes un posible fuera de juego, pero el tanto acabó subiendo al marcador. Y a la media hora llegó la sentencia. Un error gravísimo de Medina dentro del área pequeña dejó el balón muerto y Salma se lanzó al suelo para empujarlo a la red. Tres goles en quince minutos y sensación absoluta de superioridad.

Salma Paralluelo marcó en la final de Copa / RFEF

El Barça incluso pudo ampliar todavía más la distancia antes del descanso. Pajor se encontró con el larguero en un centro-chut y Alexia no logró aprovechar el rechace. Pero el partido ya parecía inevitablemente decidido. También porque el Atlético empezó la segunda parte más frustrado que competitivo. Cuatro faltas en los primeros cuatro minutos y Alexia como gran objetivo de los golpes. Mientras tanto, el Barça seguía generando peligro: Patri estrelló otro balón en el palo, Ona Batlle se sumó a la colección de disparos a la madera y Lola evitó el tanto de Pajor con una gran parada.

El único susto llegó con el golazo lejano de Vilde Bøe Risa, un misil imposible para Cata Coll que recortó distancias. Pero nunca dio la sensación de que la final pudiera escaparse. Pere Romeu empezó entonces a pensar ya en Oslo. Movió el banquillo, protegió piernas y el estadio se rindió a Alexia y Aitana, ovacionadas cuando salieron y entraron al campo. A punto estuvo de hacer el cuarto Aitana y Lola evitó el tanto de Pajor. El Barça cumplió. Ganó la Copa, sumó su duodécimo título y confirmó que llega al gran día europeo en el mejor momento posible. Ahora sí, Oslo espera