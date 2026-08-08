El Barça se adelanta por Siria Crotti, la joya italiana de la Roma

El FC Barcelona continúa rastreando el mercado internacional en busca de talento joven para reforzar La Masia. Según ha podido saber SPORT, el club azulgrana se ha adelantado por Siria Crotti (Roma, 2010), una de las jóvenes promesas del fútbol italiano. La atacante de la Roma ya está en Barcelona, donde llegó el jueves por la noche y este viernes se ejercitó con el equipo azulgrana, en el marco de un proceso previo a concretar su incorporación al fútbol base, a priori para el Juvenil.

Crotti se formó en la cantera del conjunto romano, al que llegó en octubre de 2020, con apenas diez años. Desde entonces ha completado toda su progresión en uno de los clubes que más ha crecido en el fútbol femenino italiano hasta convertirse en una habitual de las categorías inferiores de la selección italiana. La futbolista ya ha vestido la camiseta de Italia tanto con la selección sub-16 como con la sub-17.

En la ciudad deportiva Joan Gamper aterriza una futbolista de enorme talento ofensivo. Diestra, puede actuar tanto como interior como en posiciones más abiertas del ataque. Destaca por su extraordinaria capacidad para el regate, un cambio de ritmo explosivo y una conducción de balón muy natural que le permite superar rivales con facilidad. A ello suma una gran visión de juego y una notable capacidad en el último pase, cualidades que la convierten en una de las grandes promesas de su generación.

Su progresión no había pasado desapercibida para algunos de los principales clubes europeos, que seguían de cerca su evolución durante los últimos meses. Sin embargo, el Barça ha sido el más rápido en mover ficha y está muy cerca de cerrar una incorporación estratégica para seguir reforzando una Masia que continúa captando talento internacional con vistas al futuro del primer equipo