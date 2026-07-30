El Barça acelera la transición de su defensa

El Barça no está reconstruyendo su defensa este verano. Lo lleva haciendo desde hace tiempo. Mucho antes de las salidas de Mapi León y Ona Batlle, el club ya trabajaba con la vista puesta en el relevo generacional de una línea que ha marcado una época en el fútbol femenino.

La planificación comenzó hace años con la llegada de Irene Paredes (2021) para formar junto a Mapi una de las mejores parejas de centrales del continente. Después aterrizaron Lucy Bronze, Ona Batlle y Esmee Brugts para elevar el nivel de los laterales, mientras que Jonatan Giráldez encontró una solución inesperada al reconvertir a Ingrid Engen en central durante la lesión de Mapi. Una decisión que terminó siendo decisiva en la conquista de la Champions de Bilbao en 2024.

Sin embargo, el ciclo ha ido cambiando. Primero salió Bronze, después Engen y este verano han dicho adiós Mapi León y Ona Batlle. Dos bajas importantes, aunque ninguna cogió por sorpresa al club. Con Mapi, el Barça incluso trató de buscar una salida el pasado verano para evitar que terminara contrato y se marchara libre. La central prefirió cumplir su vínculo hasta el final. En el caso de Ona, el club realizó un importante esfuerzo económico para convencerla de renovar, pero la internacional española decidió iniciar una nueva etapa por motivos personales.

A ese escenario se ha sumado la grave lesión de Laia Aleixandri (contrato hasta 2029), que no volverá hasta mitad de temporada, obligando al Barça a acelerar una transición que, en realidad, ya estaba en marcha.

Una apuesta por el futuro

La respuesta del club ha sido reforzar la defensa pensando en el presente, pero sobre todo en los próximos años. La gran incorporación es Renee Van Asten. A sus 19 años, la neerlandesa está considerada una de las centrales con mayor proyección de Europa y el Barça logró adelantarse a varios de los grandes clubes del continente para hacerse con su fichaje, como informó SPORT. La intención es que tenga protagonismo desde el primer día.

Irene Paredes y Renee Van Asten / FCB

Junto a ella regresa Martina Fernández (21 años), recuperada tras consolidarse en Inglaterra entre su cesión y su posterior etapa en el Everton. También se incorpora Julia Torres (17), procedente del Sevilla, inicialmente con ficha del filial pero con la idea de trabajar en dinámica del primer equipo.

A la vez, el club ha reforzado su apuesta por el talento de casa. Carla Julià (19), una de las revelaciones del pasado curso tras entrar en dinámica por la salida de Lucía Corrales, ha renovado hasta 2030 y pasa a tener ficha del primer equipo. Charlotta Ohlander, de solo 16 años, también ha ampliado su contrato hasta 2029 y ya realiza la pretemporada con Pere Romeu. Es la gran apuesta de la cantera y el plan pasa por acompañar su crecimiento.

A ellas se suma Aïcha Camara (19), que ya ha demostrado durante el último año que puede rendir como central, aunque el cuerpo técnico sigue viendo su futuro principalmente en el lateral derecho. Y también Noa Jiménez (18), que también está haciendo pretemporada con el primer equipo y que puede actuar tanto en todas las posiciones de la defensa como de extremo, aunque se la tiene especialmente en cuenta para la banda derecha.

Experiencia para guiar el relevo

Pese a la apuesta por la juventud, el Barça considera imprescindible mantener figuras que lideren la transición. Irene Paredes, de 35 años, y Marta Torrejón, de 36, seguirán siendo las referencias de una defensa que poco a poco irá rejuveneciendo. La renovación de Torrejón, de hecho, llegó por expreso deseo del técnico, que valora tanto su rendimiento como su peso dentro del vestuario.

La idea del club pasa por que las nuevas incorporaciones (entre 16 y 21 años) crezcan al lado de futbolistas con tanta experiencia antes de asumir definitivamente el mando de la zaga azulgrana. Y en medio de estas dos generaciones, Laia Aleixandri (25 años) y Esmee Brugts (23), que son el engranaje perfecto.

Con la incorporación de Kerolin Nicoli en ataque, el Barça daría el mercado por cerrado si no hay sorpresas. Aún así, permanece atento por si aparece una oportunidad de mercado que encaje tanto a nivel deportivo como económico para reforzar el lateral derecho. La transición ya está en marcha. Y en el Barça quieren que, cuando llegue el momento de despedir definitivamente a una generación histórica, la siguiente ya esté preparada para tomar el relevo