Baja de última hora en el Barça femenino para viajar a Londres

El Barça femenino ha puesto rumbo esta mañana hacia Londres para disputar este jueves (21:00 horas) la 4ª jornada de la Fase liga de la UEFA Women's Champions League frente al Chelsea. En la convocatoria de Pere Romeu, formada por 21 futbolistas, ha destacada la ausencia de una jugadora.

Se trata de Marta Torrejón quien, según ha informado la entidad blaugrana en un comunicado no ha viajado "con permiso del club" con el resto del equipo "por motivos personales". La futbolista de 35 años, por lo tanto, deberá seguir esperando para debutar esta temporada en la máxima competición europea de clubes.

Así pues, esta es la convocatoria del FC Barcelona femenino para el partido contra el Chelsea de la Women's Champions League: Gemma, Cata Coll, Txell Font; Paredes, María León, Aleixandri, Ona Batlle, Aïcha, Brugts, Carla Julià; Sydney, Alexia, Aitana, Serrajordi, Kika, Vicky, Caño; Pina, Graham, Pajor y Fenger.

Recordemos que las catalanas son líderes de la clasificación con un pleno de victorias y nueve puntos en su casillero (7-1 al Bayern, 0-4 a la Roma y 3-0 al OH Leuven), los mismos que el Olympique de Lyon y el Manchester United. La diferencia de goles en el caso del Barça es de +13, motivo por el cual se encuentran en lo más alto de la tabla. El Chelsea, por su parte, ocupa la cuarta plaza con 7 puntos, después de empatar en el estreno de la UWCL por 1-1 contra el Twente; además de vencer al Paris FC por 4-0 y al St. Pölten por 0-6.