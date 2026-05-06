Bailes, canciones y un mensaje claro en la fiesta del Barça: “Nos vemos en Las Palmas y en Oslo”

El Johan Cruyff llevaba horas vestido de fiesta antes incluso de que el Barça saltara al césped. La celebración de la Liga F empezó mucho antes del pitido inicial, con el filial, el Barça C y el Juvenil ofreciendo sus respectivos títulos ligueros a una afición entregada y orgullosa de una estructura que no deja de producir talento y éxitos. Una imagen que resumía perfectamente el presente y el futuro del fútbol femenino azulgrana.

En el palco, representación institucional para entregar el trofeo a las campeonas. Estuvieron presentes el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, junto al presidente del Barça en funciones Rafa Yuste, que dijo en TV3 que "la apuesta que hacemos es la apuesta desde casa, porque la Masia hará que los éxitos sigan para siempre" y Àngel Riudalbas. También apareció Xavi Puig, exdirectivo responsable del femenino y que volverá a asumir el cargo a partir del 1 de julio. Su reencuentro con las futbolistas dejó algunas de las imágenes más emotivas de la tarde. Especialmente los abrazos con Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, largos, sinceros y cargados de complicidad.

Después llegó el momento esperado. Alexia recogió el trofeo, caminó hacia sus compañeras y lo levantó al cielo del Johan entre gritos, confeti y sonrisas. Otra Liga, la undécima, la séptima consecutiva, para una generación que ha convertido lo extraordinario en costumbre.

La fiesta continuó en el césped. Una a una, las jugadoras fueron apareciendo tras salir del vestuario mientras los speakers las presentaban junto a la canción elegida por cada una. Hubo espacio para todo: el baile y el gesto del cigarro de Cata Coll, los pasos de Vicky López, los movimientos de Salma y CAT o los besos al escudo de Adri Ranera. También los gestos simbólicos de Brugts, Sydney o Mapi León agarrándose el escudo en un día especialmente emotivo para la aragonesa tras comunicar al club su decisión de no renovar.

Patri Guijarro convirtió el Johan en un karaoke improvisado con ‘CAFé CON RON’, de Bad Bunny. Toda la grada respondió al ritmo del ya clásico “llévanos a Oslo, Patri Guijarro”. Kika Nazareth tampoco se quedó atrás y transformó el “Saoko papi, Saoko” de Rosalía en un divertido “a Oslo papi, a Oslo”.

Después tomaron la palabra Pere Romeu y Alexia Putellas, ambos con un mensaje muy claro: orgullo, agradecimiento y ambición para ir a por las dos finales que quedan. “Si este proyecto sigue siendo referente es gracias a todos vosotros, culés”, dijo el técnico. “Nos vemos en Las Palmas y en Oslo”. Alexia insistió en la mentalidad del equipo: “Llevamos mucho tiempo superándonos con ambición y trabajo. No vamos a parar”.

La celebración terminó con sardana sobre el césped, la vuelta de honor al ritmo de ‘Viva la Vida’ y las clásicas fotos individuales con el trofeo bajo una lluvia de confeti. Otra noche feliz en el Johan. Y todavía quedan dos sueños más por conquistar