Badalona Women - FC Barcelona, en directo hoy: final de la Copa Catalunya en vivo

MIN 25 (0-0)
¡Paradón de Gemma! Ha puesto el pie la guardameta catalana para ganarle el mano a mano a Paula Sánchez
MIN 19 (0-0)
Ha tenido otra Aïcha, que está demostrando un gran nivel y, sobre todo, personalidad, con un remate que ha desviado la defensa del Badalona. Antonia ha parado el chut de Pajor tras el rechace
MIN 17 (0-0)
¡La más clara hasta ahora! ¡Qué chut de Aïcha Cámara desde su campo! Ha sufrido Antonia Canales para sacarla
MIN 12 (0-0)
Mucha intensidad en los primeros minutos del partido. Toma y daca, pero empieza a controlar el Barça
MIN 5 (0-0)
Se duele Ainoa Gómez en el suelo tras un golpe (la colegiada ha señalado falta para el Badalona) y es atendida en el suelo por el staff médico del Barça
MIN 3 (0-0)
Buena recuperación de Sydney en la frontal para Serrajordi, pero la defensa del Badalona impide el remate
MIN 2 (0-0)
Primera llegada del Barça. Córner que sacará Mapi
MIN 1 (0-0)
¡Arrancaaa la final de la Copa Catalunya en el Municipal de Peralada!
Calientan las jugadoras del Barça en Peralada
El once del Barça, el primero de la pretemporada
