En directo
COPA DE LA REINA
Badalona Women - Barcelona, en directo hoy: semifinales de la Copa del Reina, en vivo
Sigue el minuto a minuto del Badalona Women - Barça del partido de ida de semifinales de Copa
MIN 4 (0-0)
En estos primeros minutos se está notando el césped artificial por cómo se mueve el balón. Dijo Pere Romeu que no tiene que ser una excusa
El Barça juega con la cuarta equipación, especial para la Supercopa y la Copa
MIN 1 (0-0)
¡Aaaaarranca la semifinal en Badalona! ¡Rueda el balón en el Municipal!
Todo a punto para que arranque el partido
En el otro lado del cuadro, ayer ganó el Atlético al Tenerife en la ida de la otra semifinal, 1-0 con gol de Gio
Este es el once del Badalona:
Valenzuela; Pinillos, Carmona, Majarín, Barclais; Ana González, Llompart, Paula Sánchez; Julve, Uribe, Banini
El Barça no juega desde hace casi dos semanas y hoy vuelve a la competición tras un largo parón. Lo bueno es que las internacionales españolas han descansado más que nunca gracias a las rotaciones de Sonia Bermúdez
Un once bastante de gala, dadas las circunstancias, de Pere Romeu:
Gemma Font; Ona, Paredes, Aïcha, Brugts; Patri, Sydney, Alexia; Vicky, Pajor, Pina
Este es el once del Barça
Buenas tardes! Bienvenidos al directo de la ida de las semifinales de la Copa entre Badalona y Barça
- Real Madrid - Manchester City: resumen, resultado y estadísticas del partido de la Champions League
- El vestuario del Barça alucina con Xavi Espart: 'El nuevo Philip Lahm
- Lamine Yamal no entrena con el Barça
- El césped del Metropolitano, bajo sospecha
- Flick tiene un problema: un tridente sin filo
- Lo que no se vio del Newcastle - Barça: la venganza de Lamine, Gerard Martín se queda 'colgado' y un pique entre banquillos
- Watanabe, presidente de Honda Racing, avisa a Aston Martin: 'El primer objetivo es el GP de Japón
- Pruebas médicas para Eric Garcia para despejar dudas