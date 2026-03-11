Badalona - Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones probables de la ida de las semifinales de la Copa de la Reina

El Barça vuelve a la competición después de casi dos semanas sin partidos y lo hace con una cita importante: las semifinales de la Copa de la Reina. El conjunto azulgrana se enfrenta al Badalona Women en un derbi que abrirá la eliminatoria y que se disputará en el Municipal de Badalona.

El encuentro no se jugará en Palamós, estadio donde el Badalona suele disputar sus partidos de Liga F debido a la exigencia de césped natural. Al tratarse de una competición organizada por la RFEF, esa obligación no existe y el club ha optado por jugar en Badalona, sobre césped artificial. Un escenario que no convence demasiado a Pere Romeu.

El técnico azulgrana consideró que unas semifinales de esta competición “no se deberían jugar en césped artificial”, no solo por la salud de las jugadoras, sino también por el espectáculo. “El espectador quiere ver un partido de primerísimo nivel”, apuntó. Aun así, dejó claro que su equipo está “totalmente preparado”. “Hay cambios en la circulación del balón porque el césped natural permite jugar mejor que el artificial, por lo que esto condiciona al equipo que más pases dará, que imagino que seremos nosotros. Dicho esto, no es una excusa y no vamos a utilizarla”, afirmó.

El Badalona Women alcanzó las semifinales tras eliminar a la Real Sociedad en cuartos gracias a un gol de Itziar Pinillos en la prórroga (0-1). Antes había superado al Granada (1-0) y a Osasuna (0-3). En Liga F ocupa la octava posición, empatado con Granada y Athletic y a tres puntos del Atlético de Madrid, sexto. Chamorro es su máxima goleadora esta temporada con cinco tantos, aunque el gol está repartido entre varias jugadoras como Uribe, Banini o la propia Pinillos.

Rotaciones

Romeu destacó que su equipo llega “muy bien” a la eliminatoria ante un rival “sin balón muy agresivo”, que “presiona alto y dificulta la organización del juego rival, con capacidad de contraataque y velocidad en la transición ofensiva”. El Barça quiere recuperar las buenas sensaciones previas al parón y empezar a encarrilar la eliminatoria.

El técnico también deberá gestionar las cargas de futbolistas que regresan con muchos minutos tras el parón internacional, como Caroline Graham Hansen o Ewa Pajor. “Es verdad que hay jugadoras que vienen con muchos minutos. Los partidos serán de una exigencia descomunal, física, táctica y mental. Así que es muy probable que nos toque tirar de gente del filial”, avanzó Romeu.

Horario y dónde ver el Badalona - Barcelona

El partido entre el Badalona Women y el FC Barcelona, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa de la Reina, se disputará este jueves, 12 de marzo, a las 21.00h en el Municipal de Palamós.

El encuentro podrá verse en televisión abierto, en Teledeporte (y RTVE Play, online) y en TV3, en Catalunya.

Alineaciones probables

Badalona Women: Valenzuela; Pinillos, Ana González, Carmona, Majarín, Uribe; Llompart, Julve, Navarro; Chamorro, Banini

FC Barcelona: Gemma Font; Aïcha, Paredes, Torrejón, Carla Julià; Patri, Vicky, Kika; Graham, Pajor, Salma