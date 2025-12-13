Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA (F)

Badalona - Barça femenino, en directo: jornada 14ª de la Liga F Moeve, en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el Badolana Women y el FC Barcelona de la Liga F Moeve

Alexia Putellas celebra su gol durante el partido de Champions entre Barça y OH Leuven

Alexia Putellas celebra su gol durante el partido de Champions entre Barça y OH Leuven / EFE

Maria Tikas

Maria Tikas

