En directo
FC BARCELONA (F)
Badalona - Barça femenino, en directo: jornada 14ª de la Liga F Moeve, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido entre el Badolana Women y el FC Barcelona de la Liga F Moeve
Y vamos ya con el XI del FC Barcelona, con las novedades de Sydney, Marta Torrejón y Carla Julià respecto a la alineación del Benfica:
¡Buenas tardes! Arrancamos la narración del derbi entre el Badalona Women y el FC Barcelona, partido correspondiente a la 14ª jornada de la Liga F Moeve
- Julián Álvarez habla sin reparos sobre el Barça: 'No me molesta
- Joan Garcia, con los mismos males que Szczesny
- Flick, sobre la situación de Frenkie de Jong: 'Debe mejorar
- Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al FC Barcelona - Osasuna
- Zasca monumental de Benzema a Vinícius
- Víctor Muñoz: el crack que se marchó corriendo de Madrid ataca el lado más débil de Flick
- Cruyff y la encrucijada Raphinha-Antony: ¿acertó el Barça?
- El Madrid se cae a trozos: ¡puede tener hasta 11 bajas y solo irá con un central a Vitoria!