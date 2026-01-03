El ‘Baby Barça’ que coge peso y galones

El FC Barcelona no solo gana. También se transforma. Y en ese proceso, el talento joven ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad con impacto inmediato. En los últimos partidos del 2025 se ha producido la fotografía más clara de un fenómeno que ya no es coyuntural: el ‘Baby Barça’ empieza a tener galones.

Ante el Badalona, el último encuentro de Liga, Pere Romeu alineó el centro del campo más joven de la historia reciente. Serrajordi, recién cumplidos los 18 años, actuó como pivote; Sydney, también de 18, fue interior izquierda; y Vicky López, con solo 19 —pero ya más de 100 partidos a sus espaldas—, ocupó el interior derecho. Una media de 18,3 años. En el partido de Copa contra la Fundación Alba el 13 de enero de 2024 jugaron Dragoni (17), Vicky (17), y Walsh (26), una media de 20 años.

No fue una apuesta simbólica. Fue una decisión futbolística… y los números lo respaldaron. Serrajordi firmó 15 recuperaciones y 114 toques. Vicky aportó tres pases clave y un gol. Sydney, por su parte, alcanzó un 81% de acierto en pases en campo rival y dio una asistencia. Y las tres completaron los 90 minutos. Rendimiento, personalidad y continuidad.

Clara Serrajordi marcó su primer gol con el primer equipo del Barça en Ipurúa / Javi Colmenero (EFE)

La juventud no se quedó ahí. Carla Julià fue titular por segunda vez consecutiva y protagonizó una auténtica exhibición: gol y MVP. Todo ello con 18 años… y celebrando su 19º cumpleaños al día siguiente. Una irrupción más que refuerza la idea de que el relevo no solo existe, sino que compite.

Los onces más jóvenes de Pere Romeu

Los datos de los últimos partidos del Barça dibujan una tendencia clara. El último, contra el Alavés, en Copa, la media del once inicial fue de 22,9 años, la más baja de los últimos años. En el anterior, en París (Champions), fue de 26, pero el once que terminó jugando (con Sydney, Carla Julià, Serrajordi y Lúa Arufe) tenía una media de edad de 23,3 años.

Contra el Badalona, fue de 24,5 años. Tras las sustituciones, el Barça acabó el partido con un once de 21,7 años de media, y eso que la presencia de Torrejón (35) eleva notablemente la cifra. Ante el Benfica, el once inicial volvió a situarse en 24,5 años, y frente al Costa Adeje Tenerife, de 24,8, condicionada por la presencia de veteranas como Torrejón, Paredes y Alexia, pero nuevamente con juventud entrando desde el banquillo.

Las sub-20 que ya pesan

Las cifras de minutos reflejan hasta qué punto el impacto de las sub-20 es ya estructural y no puntual. Vicky López, con solo 19 años, es la que más peso ha asumido, superando ya los 1.338 minutos esta temporada. De hecho, es la segunda futbolista de campo con más participación después de Irene Paredes (1.426). Por detrás aparece Aïcha, que acaba de cumplir los 19 y suma 907 minutos, seguida muy de cerca por Sydney, que con 18 años ya ha participado en 840 minutos de competición y Serrajordi, que también con 18 años recién cumplidos ha disputado 780 minutos.

Vicky López está firmando un gran inicio de temporada / Rubén Santander Foto

Carla Julià, recién llegada a la dinámica del primer equipo, ha acumulado 272 minutos, mientras que Fenger (19) y Ainoa Gómez (18) empiezan a asomar con 48 y 25 minutos, respectivamente. También han participado Adri Ranera (10 minutos, con 20 años) y Lúa Arufe (2, con 17 años). Minutos distintos, contextos diferentes, pero un denominador común: todas han tenido impacto cuando han aparecido y han justificado la confianza del cuerpo técnico.

Cantera con sentido

Romeu siempre insiste en la misma idea: la plantilla es corta, las lesiones y bajas obligan… pero nadie juega “por jugar”. Las jóvenes entran porque el cuerpo técnico cree en su continuidad, porque el filial está compitiendo a un gran nivel y porque las futbolistas que suben suman de verdad. Y hay futbolistas que no están en esta lista pero que no dejan de ser muy jóvenes (Pina, Cata, Esmee, Kika...).

Además, el contexto acompaña: el mercado es cada vez más inaccesible y asegurar talento propio es una cuestión estratégica. El Barça puede tener equipo para muchos años si consolida este camino. El ‘Baby Barça’ ya no es un experimento. Es una realidad que compite, decide partidos y empieza a sostener al equipo. Y, sobre todo, es una inversión de presente... con mucho futuro