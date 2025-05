El aviso de la UEFA sobre las entradas antes de la final de la Women's Champions League

A pocos días de la final de la UEFA Women’s Champions League 2025 entre el FC Barcelona y el Arsenal, que se disputará el sábado 24 de mayo en el Estádio José Alvalade de Lisboa a partir de las 18.00 horas, la UEFA lanzó un contundente aviso dirigido a todos los aficionados: las entradas para el encuentro solo están disponibles a través de UEFA.com y cualquier adquisición fuera de este canal oficial puede acarrear consecuencias graves.

La organización recuerda que la venta de entradas al público general y a los seguidores de los clubes finalistas se realiza exclusivamente en su portal oficial y, evidentemente, a través de las ventas de los clubes finalistas. Todas las entradas son 100% digitales, gestionadas mediante la aplicación UEFA Mobile Tickets. Esta plataforma es la única vía válida para acceder al estadio, ya que las entradas de papel, impresas o capturas de pantalla no serán aceptadas en los controles de acceso.

La UEFA advirtió también que está vigilando activamente la reventa no autorizada en internet y a través de agencias o revendedores no oficiales. Cualquier entrada detectada fuera del circuito legal puede ser cancelada en cualquier momento, dejando al comprador sin posibilidad de reembolso y, probablemente, sin acceso al estadio o incluso siendo expulsado del mismo.

Además, se recuerda que no está permitido compartir cuentas en la aplicación UEFA Mobile Tickets. Solo el teléfono que descargue las entradas podrá usarlas el día del partido. Esta medida de seguridad busca impedir el uso indebido de entradas y proteger a los verdaderos compradores. Por todo ello, la UEFA recomienda encarecidamente no acercarse al recinto de la final sin una entrada válida, ya que no habrá venta en el estadio ni posibilidad de adquirir entradas físicas.

