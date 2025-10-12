Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo: resultado y goles del partido de la Liga F, en vivo

6' | 0-1

PARADÓN DE CATA COLL. Contra de libro del Atlético de Madrid y la guardameta blaugrana detuvo el disparo de Gio en el uno contra uno. Tuvo todo el tiempo del mundo, quizá demasiado, para pensar y colocar el balón, pero se le fue recto el cuero, al cuerpo de la portera del Barça.