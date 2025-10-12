DIRECTO
FC BARCELONA FEMENINO
Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo: resultado y goles del partido de la Liga F, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la jornada 7 de la Liga F entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona
24' | 0-1
No se lo pensó ni un segundo Alexia Putellas, que engaltó un balón dividido desde la frontal, pero no cogió puerta. Sigue sobreviviendo el Atlético.
22' | 0-1
Segundo intento de Clàudia Pina y fuerza un córner a favor del Barça. Sigue dominando el FC Barcelona, pero sin crear excesivo peligro en la portería de Gallardo.
18' | 0-1
Vuelve a estar en funcionamiento el VAR.
14' | 0-1
Lo intentan Clàudia Pina y Aitana Bonmatí, pero el muro rojiblanco tan bien armado evita que los disparos desde fuera del área no lleguen a la portería de Lola Gallardo.
10' | 0-1
Dominio total y absoluto del Barça, moviendo el balón de un lado a otro y mareando al Atlético de Madrid. Posiblemente, ninguno de los dos equipos se imaginaba un inicio de partido tan efectivo para las catalanas.
6' | 0-1
PARADÓN DE CATA COLL. Contra de libro del Atlético de Madrid y la guardameta blaugrana detuvo el disparo de Gio en el uno contra uno. Tuvo todo el tiempo del mundo, quizá demasiado, para pensar y colocar el balón, pero se le fue recto el cuero, al cuerpo de la portera del Barça.
5' | 0-1
Hay un error en el videorabitraje y se informa que en el encuentro, por el momento, no podrá consultarse el VAR.
2' | 0-1
GOOOOOL DE ESMEE BRUGTS. Se adelantan las blaugranas cuando todavía hay aficionados que no estaban ni sentados. Se le pone de cara el encuentro a las catalanas con el tanto de la neerlandesa, que cazó el cuero en el interior del área ante la poca contundencia colchonera.
1' | 0-0
¡Arranca el partido! Primera posesión para el FC Barcelona.
Saltan las 22 protagonistas al terreno de juego y suena el himno del Atlético de Madrid.
