Atlético de Madrid - Barça femenino: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Liga F

Vuelve a rodar el balón de la Liga F para el FC Barcelona después de la enorme exhibición en su estreno en la UEFA Women's Champions League. Y lo hace con el partidazo de la jornada. No hay margen para bajar marchas a la velocidad del crucero blaugrana y el rival de este domingo será el Atlético de Madrid: el único que está aguantando con un cierto éxito -con el permiso de la Real Sociedad- la estela inalcanzable de las catalanas en la competición doméstica.

El partido contra las colchoneras, como decíamos, llega después de la goleada frente al Bayern de Múnich en el Estadi Johan Cruyff por 7-1, gracias a los dobletes de Ewa Pajor y Clàudia Pina, además de los goles de Alexia Putellas, Esmee Brugts y Salma Paralluelo. Por si no fuera suficiente, tres días después de visitar las instalaciones del Atlético de Madrid, las de Pere Romeu deberán poner rumbo a la capital italiana para enfrentarse a la Roma (miércoles a las 21:00 horas) en la 2ª jornada de la Fase liga de la máxima competición europea de clubes.

Dejando de lado Europa, las catalanas son las líderes en solitario de la Liga F con un pleno de victorias: seis de seis. Alhama, Athletic Club, DUX, Sevilla, Espanyol y Eibar completan la lista de víctimas del mejor equipo de la competición. El balance goleador asusta hasta al mismísimo coco: 31 tantos a favor y tan solo uno en contra (el que anotaron las leonas en Bilbao). Ello supone una media superior a los cinco goles por partido. Cifras de otro planeta.

Buen arranque de las colchoneras

El Atlético de Madrid, por su parte, ocupa la segunda posición de la tabla con 14 puntos, gracias a las victorias frente a Espanyol, Real Madrid, Levante y Granada. No obstante, no pasó del empate contra el Madrid CFF a domicilio y ante el Athletic Club como locales. Un casillero que le permite estar a cuatro unidades del Barça y, de conseguir la victoria este fin de semana, les dejaría a la estrecha distancia de un solo punto. Por detrás, encontramos a la Real Sociedad con 13 puntos, al Adeje Tenerife, con 12, y al Real Madrid y CFF, con 11.

En cuanto al rendimiento de las de Victor Martín en la Champions League, también se estrenaron con una victoria frente al St. Pölten austríaco por 0-6, gracias al doblete de Fiamma y a los tantos de Garbelini, Medina, Luany y Risa. La siguiente cita del Atlético de Madrid en la competición de las estrellas será el jueves (18:45 horas) recibiendo a todo un Manchester United, cuarto clasificado en su liga nacional.

Un partido vital

"Sabemos que será un partido superexigente y que nos obligará a sacar nuestra mejor versión, ya lo hizo la temporada pasada. El otro día tuvimos un muy buen partido, pero el fútbol no se queda con lo que se hizo hace uno o dos días, se queda con lo que pasa mañana. El Atlético domina los dos momentos: tanto en ataque como en defensa; será vital conseguir los tres puntos allí", expresaba Pere Romeu en la rueda de prensa previa al partido.

Preguntado por la eficacia defensiva del equipo en este arranque de temporada, el técnico blaugrana lo "relaciono todo con nuestra fase ofensiva porque somos un equipo con un porcentaje de posesión muy alto y que estamos concediendo muy poco porque no nos están contraatacando apenas".

Horario, dónde ver y alineaciones probables

El partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se disputa este domingo, 12 de octubre, a las 12.00h en Centro Deportivo Alcalá de Henares. Podrá verse en DAZN, Movistar + y en el minuto a minuto de SPORT.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Gallardo; Alexia, Lauren, Lloris, Medina; Gaby, Bartel; Luany, Fiamma, Jensen y Amaiur.

FC Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Brugts; Patri, Aitana, Alexia; Graham Hansen, Pajor y Pina.