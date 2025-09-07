En directo
FC BARCELONA (F)
Athletic Club - Barcelona, en directo: resultado y goles del partido de la Liga F
Sigue el minuto a minuto del partido del Barça femenino en San Mamés correspondiente a la jornada 2
Alexia empezará hoy en el banquillo.
¿Hay ganas de Barça?
¡Ya tenemos la alineación de las jugadoras del Athletic!
El conjunto azulgrana venció la temporada pasada al Athletic en San Mamés, pero no marcaron hasta el minuto 90. "Es un campo en el que nos gusta jugar; tenemos buenos recuerdos", dijo Romeu en la previa.
Así ha sido la llegada del conjunto de Pere Romeu a San Mamés.
¡El Barça saldrá con este once! Cata Coll, Paredes, María León, Paaralluelo, Patri, Aitana, Pajor, Kika, Vicky, O. Batlle, Brugts.
¡Buenos días y bienvenidos al directo del partido entre Athletic y Barça en San Mamés de la Liga F que se jugará a partir de las 12.00 h!
